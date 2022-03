William Levy hizo pública una curiosa denuncia: “Pinche loca”

El galán William Levy, protagonista de la aclamada “Café con aroma de mujer”, la telenovela colombiana que causó furor desde su llegada a Netflix, comparte con sus casi 10 millones de seguidores algunas escenas de su vida personal.

En esta oportunidad, hizo uso de su popularidad en Instagram para hacer una denuncia muy particular.

Después de 19 años juntos, el actor que personifica a Sebastián Vallejo se separó recientemente de Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos: Christopher Alexander, de 15 años, y Kailey Alexandra, de 12.

A través de sus redes sociales, en estos días, el cubano hizo público un video en el que, si bien aparece, no es el protagonista.

Se trata de una escena hogareña junto a la pequeña Kailey, quien se lleva la primera plana y acapara las miradas con un challenge de TikTok, en el que pretende –sin éxito- hacer participar a su papá en una coreografía.

Al compartir esta escena de su vida privada, William puso a sus fans en conocimiento de una conducta llamativa que tiene su hija.

"Esto es lo que hace esta pinche chiquita… Me tiene loco. Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa de éstas conmigo y a mí no me gustan”, comenzó explicando el actor, para luego dar detalles sobre la situación. “Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara”, explicó.

“Y además me dice todo el tiempo que la haga reír… como si yo fuera un payaso, y además me dice que sí, que soy su payaso porque siempre está llorando de la risa conmigo", agregó, acusando a Kailey.

Toda su publicación, por supuesto, es en tono de broma, y no deja de ser una demostración del amor que padre e hija se tienen, y la buena relación que mantienen.

La niña, por su parte, compartió el video en TikTok con la leyenda “Love you dad” (te amo, papá) y en su cuenta de Instagram, donde ya suma 650 mil seguidores, la niña escribió: “Me encanta hacer el tonto contigo papi”, en una mezcla de inglés y español.

En junio de 2021, con ocasión del Día del Padre, Kailey Levy compartió en su cuenta de Instagram un video bailando twist con su papá en una fiesta. “Este es mi papi, el más divertido, más cool, y la persona que me hace reír más que cualquier otra. Te amo, feliz día del padre para el mejor papá del mundo”, escribió. El video tiene hoy más de un millón y medio de reproducciones.