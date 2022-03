Qué versión de Café con Aroma de Mujer fue más celebrada por el público

Café con aroma de mujer no para de conquistar a la audiencia. La telenovela lanzó sus episodios en pleno 2021, pasando un poco desapercibida ante el ojo del público. Sin embargo, esto cambió con su llegada a Netflix.

Desde que la producción se sumó al catálogo de la plataforma de streaming, la audiencia no ha parado de hablar sobre la historia protagonizada por William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos.

Aunque logró convertirse en la producción de habla hispana más popular de este año, lo cierto es que este título es un remake. La versión original fue lanzada durante 1994 y estuvo protagonizada por figuras como Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

¿Qué versión de Café con aroma de mujer prefiere el público?

Café con aroma de mujer nos presenta a Gaviota, una mujer que recoge café todos los años en la Hacienda Casablanca junto a su madre. Sin embargo, en esta oportunidad la protagonista tiene como objetivo convertirse en dueña de dicha tierra.

Sin embargo, Octavio Vallejo, el dueño de la Hacienda y que le prometió una hectárea de la tierra, acaba de fallecer. Durante su entierro, Gaviota conoce a Sebastián, el hijo de Octavio, y se enamora a primera vista. Aunque ambos pertenecen a mundos diferentes, comparten el amor y la pasión hacia el café.

La versión original de esta telenovela fue creada por Fernando Gaitán, quien logró sorprender al público con otro gran éxito: Yo soy Betty, la Fea. Esta producción colombiana cautivó por completo a la audiencia, convirtiéndose en una de las historias más exitosas de la pequeña pantalla.

De esta manera, el melodrama protagonizado por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker fue galardonado con el premio TVyNovela a la Mejor Telenovela en 1995. Asimismo, se la considera una de las producciones más icónicas de la televisión colombiana.

Por supuesto que las actuaciones también siguen siendo recordadas. Tras este protagónico, Margarita pasó a ser una de las actrices más aclamadas por el público y por el mundo de las telenovelas. Aunque ahora está alejada de la televisión, sigue siendo una de las intérpretes más queridas y mejor pagas de Colombia.

Aunque el remake de Café con aroma de mujer es un gran éxito dentro de Netflix, no caben dudas de que el público aún sigue prefiriendo la historia original. Igualmente, esto no significa que no hayan disfrutado de la nueva adaptación. Pero, aseguran que no logró igualarla ni superarla. Estas opiniones pueden leerse en las redes sociales o también en comentarios de videos publicados en YouTube.

Cabe resaltar que la versión nueva no busca ser similar a la versión original. Al tratarse de un remake, la historia tiene bastante similitudes pero los actores intentaron presentar personajes distintos y que se asemejen más a la actualidad que vivimos.

¿Y tú, qué versión prefieres?