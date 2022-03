Rosalía cautivó a Jimmy Fallon con esta imperdible historia

Rosalía se ha convertido en una artista internacional a gran escala. Desde el lanzamiento de su álbum conceptual El Mal Querer ha atraído a un público muy diverso, que va desde artistas como Billie Eilish hasta Alejandro Sanz. Su música también cautivó a Latinoamérica a partir de la canción Con Altura, en la que la española apostó al reggaetón junto a J Balvin. Así es que la cantautora originaria de Cataluña ha demostrado ser una artista muy versátil en la música.

Rosalía también supo dar un salto a la actuación. Fue en 2019 que Pedro Almodóvar la convocó para su película Dolor y Gloria, donde la artista de 28 años cantaba junto a Penélope Cruz.

Es tan grande la influencia de la española en el espectáculo internacional que el reconocido humorista y presentador estadounidense, Jimmy Fallon, la invitó a su programa The Tonight Show, uno de los late nights más populares en todo el mundo. Rosalía aceptó sin dudarlo, pues se encuentra promocionando el álbum Motomami, cuyo lanzamiento será el próximo 18 de marzo.

Fallon recibió a Rosalía con una calurosa bienvenida. Al momento de presentarla, no quiso pronunciar el nombre de la española incorrectamente, por lo que pidió que le enseñara, a lo que ella respondió que su pronunciación estuvo bien, pero que otras personas sí se han equivocado: “Me han llamado Rosalina, Rosalita.”

La historia que cautivó a Jimmy Fallon

La charla en The Tonight Show fue corta pero dejó un momento estelar. Jimmy quiso que Rosalía contara una anécdota que tiene junto a Harry Styles y, ella se animó.

La novia de Rauw Alejandro, reconoció que cambia de móvil a menudo. Cuando está en mitad de un proceso creativo no suele responder a mensajes y luego piensa que su número ya lo tiene demasiada gente y lo cambia.

El cantante británico Harry Styles no sabía esto y le mandó un fragmento de una canción de la artista junto al texto "esto es precioso". Pero el número ya pertenecía a otra persona anónima que le respondió: "Lo sé, cariño. Te quiero". A lo que Harry contestó "también te quiero". El dueño del nuevo número no aguantó y le respondió: "Perdona, no sé quién eres. Este número pertenecía antes a alguien, pero ahora es mi número. Así que no me molestes más. Buenas noches, gracias".

Styles le envió captura de ese chat al Instagram de Rosalía diciendo estar confundido, algo que hizo reír a todo al público y al presentador.