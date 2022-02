Esta es la canción de Shakira que más le gusta a Piqué

El dicho “en casa de herrero cuchillo de palo” no aplica en la relación de Gerard Piqué y Shakira, o al menos eso fue lo que afirmó el futbolista del Barcelona al asegurar que, en sus listas de reproducción, las canciones que más suenan son las de su esposa.

Durante una entrevista el año pasado, una periodista le preguntó a Piqué: "¿Qué suena en tu vida?". A lo que el jugador respondió: "Música de Shaki" y agregó que su canción preferida es “Inevitable”, asegurando que“ya tiene años pero es una de sus mejores. Además, en esa canción dice que no entiende de fútbol y creo que ahora entiende".

Y es que en la canción que Shakira lanzó en 1998 cuenta todas las cosas que no le saben bien y los temas de los que no conoce o, al menos, no conocía en ese momento de su vida.

“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj”, dice la letra de “Inevitable” al principio. Esas estrofas las escribió en una playa de Colombia; “Eran las 11 o 12 de la noche, había unas olas fosforescentes y un cielo forrado de estrellas; era inevitable que esa noche naciera esta canción", contó la cantante durante un concierto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en noviembre de 2006.

Shakira cambió la letra de “Inevitable”

Eso que remarcó Piqué sobre la letra de “Inevitable” cambió como cambió la vida del cantante. Pues, se conocieron, se enamoraron, formaron una familia juntos y Shakira aprendió sobre fútbol. No sabemos a ciencia cierta si es una experta en el tema o no, pero, al menos ya puede seguir un partido y entender qué es lo que sucede.

"No, no, no, un momentito. Una vez más. Se me ocurre una cosa", dijo Shakira durante un concierto en el 2011 y paró la música. Rápidamente, en su mente modificó la letra y comenzó a cantar:

"Si es cuestión de confesar, gracias al número tres ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el Sol. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, porque tú eres distinto".

Este cambio enloqueció a todos los fanáticos que se encontraban presentes, comenzaron a aplaudir y gritar aprobando la “nueva versión” de “Inevitable”. ¿Qué opinas sobre esta versión?