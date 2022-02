¿Por qué Michelle Vieth no salió en el final de Amigas y rivales?

Al pensar en la telenovela “Amigas y rivales” es imposible que los nombres de Michelle Vieth, Ludwika Paleta, Angélica Vale y Adamari López no se vengan automáticamente a la cabeza. Y es que la realidad es que esta historia sin sus cuatro icónicas protagonistas no hubiera sido lo mismo.

En el 2001, esta historia producida por Emilio Larrosa, se convirtió en el éxito rotundo de Televisa. Todos los jóvenes la sintonizaban por la tarde para no perderse de nada y tras 184 capítulos llenos de romances, peleas y muchas historias, todos querían ver el gran final, saber cómo terminarían las historias de las cuatro bellas jóvenes de 21 años.

Pero algo que sorprendió a todos por completo y que nadie se esperaba, fue que Laura González Uribe, el personaje de Michelle Vieth, no participó ni en el último capítulo, ni en el especial de la telenovela de “Amigas y rivales”.

¿Por qué Michelle Vieth no estuvo en el final de “Amigas y rivales”?

Durante todo el periodo de grabación de “Amigas y rivales” siempre hubo rumores en torno a la mala relación que tenía Michelle Vieth con la producción y algunos de sus compañeros. Lo que hizo que para el final del proyecto la situación fuera tensa y para nada agradable.

Finalmente, después de un tiempo, se conocieron las dos versiones por las cuales Michelle Vieth no apareció en el último capítulo. Lo que se supo es que la actriz no se había presentado a los llamados de producción. No le avisó a nadie y ni intentó justificarse. Pero, ¿por qué tomó esa actitud?

Michelle Vieth estuvo en desacuerdo con el vestido de graduación de la universidad que la producción había elegido para su personaje. No le gustó, motivo por el cual no quiso usarlo bajo ningún tipo de vista, abandonando las grabaciones sin avisarle a nadie.

Tiempo después Michelle Vieth y su entorno salieron a decir que su ausencia se había debido a un problema de gastroenteritis que le estaba provocando muchas molestias y grandes dolores de estómago. Justificación que para los televidentes sonó tan solo como un pretexto y que muy pocos creyeron.

