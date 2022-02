Carmen Villalobos se filma cantando y acapara toda la atención en Instagram

Una vez más, Carmen Villalobos acaparó toda la atención en Instagram con el llamativo contenido que compartió. En esta ocasión, lo hizo con un video cantando. La antagonista de Café con aroma de mujer se filmó desde el auto tarareando una melodía mientras hacía tiempo entre filmación y filmación. Frente a la cámara, confesó que esa era la manera que tenía de mantenerse despierta cuando debe trabajar hasta altas horas de la noche.

Hoy, ya se encuentra recuperada y trabajando nuevamente luego de haber tenido covid-19, por primera vez, en enero. Hacia fines de mes, se expresó sobre lo que le pasó: "Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas... Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal...".

Y agregó: "Yo arrancaba proyecto, no he podido arrancar proyecto; afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al 100 por ciento, la energía está muy bajita".

La semana pasada, finalizó la temporada de Escuela imparables, un reality de TV que gira entorno a 12 emprendedores que compiten por la oportunidad de recibir el apoyo necesario para materializar sus ideas en un negocio exitoso. Sobre su paso por el programa, reconoció: "Para mí fue un honor contribuir a la formación y empoderamiento de estas guerreras".

Y en sus redes, aprovechó para agradecer al productor Marcello Coltro y sumó: "gracias a todo nuestro maravilloso equipo de dirección y producción quienes hicieron posible este hermoso proyecto".