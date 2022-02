El sorprendente test que te dirá en un segundo si eres una persona egocéntrica

Los test de personalidad no paran de captar la atención de millones de internautas en las redes sociales. Son una excelente alternativa para hacerle frente al aburrimiento y además, para conocer al instante aspectos de la forma de ser de cada uno. Aquí te proponemos un nuevo reto que te maravillará con sus asombrosos resultados.

¿Te atreves a descubrir lo que dice sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Mano: te caracterizas por ser muy estructurado. Jamás actúas impulsivamente y no tomas decisiones sin meditarlas bien. Detestas los malos tratos, las habladurías y a la gente hipócrita. Te gusta que te traten del mismo modo que tu lo haces. Eres atento, servicial y amable con todos. Tus amigos te buscan para que los ayudes con consejos debido a tu gran objetividad. Guardas los secretos más oscuros de muchos y se irán contigo a la tumba. Tratas de buscarlo solución a todo y siempre necesitas poner en palabras todo lo que te ocurre.

Revólver: eres alguien sumamente egocéntrico y soberbio. Consideras que lo único importante es tu opinión y no sabes trabajar en equipo. Nunca reconoces cuando cometes errores y a tu modo de ver, tu accionar es siempre perfecto. No sueles hacer amigos con facilidad. Eres muy selectivo y no le abres tu corazón a cualquiera. Prefieres rodearte de poca gente pero la mejor. No crees en el amor para toda la vida y eliges tener relaciones breves pero muy intensas.