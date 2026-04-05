La película de Netflix ideal para ver esta tarde y dejarse llevar por el misterio

Con humor, intriga y un elenco lleno de figuras conocidas, Glass Onion es una de esas películas de Netflix que se disfrutan sin esfuerzo en una tarde tranquila.

La película de Netflix sigue al detective Benoit Blanc, que esta vez viaja a Grecia para investigar un nuevo caso entre millonarios y secretos.

No todas las películas pensadas para una tarde de domingo tienen que ser livianas o previsibles para funcionar. A veces alcanza con una historia que tenga ritmo, personajes atractivos y un misterio lo bastante entretenido como para sostener la atención sin volverse densa. En ese lugar encaja muy bien Glass Onion, una de esas producciones de Netflix que se dejan ver con facilidad y que convierten el policial en un plan ideal para cerrar el fin de semana.

La historia sigue otra vez al detective Benoit Blanc, que recibe una invitación para viajar a una lujosa isla privada en Grecia. Allí, un magnate de la tecnología reúne a su excéntrico grupo de amigos para participar de un juego de misterio, pero lo que arranca como una experiencia extravagante pronto se transforma en un caso real. Desde ese punto, la película despliega una trama de secretos, sospechas y tensiones cruzadas entre personajes que tienen más de una cosa para ocultar.

wp11716944-glass-onion-a-knives-out-mystery-wallpapers Con un tono más liviano que otros policiales clásicos, la película encuentra en Netflix un lugar perfecto para una tarde de misterio y entretenimiento. Netflix Uno de sus grandes aciertos está en el tono. Glass Onion no busca ser un policial oscuro ni una historia solemne, sino una película que juega con el género desde un lugar más irónico, más ágil y también más vistoso. Eso hace que todo avance con soltura, incluso cuando la trama empieza a mostrar sus capas y a reorganizar la mirada sobre lo que parecía claro al comienzo.

También ayuda mucho el elenco. Daniel Craig vuelve a encontrar un lugar muy cómodo en el papel de Benoit Blanc, mientras que nombres como Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, Dave Bautista y Kathryn Hahn terminan de armar una historia sostenida por personalidades muy marcadas. Buena parte del atractivo de la película está justamente en ese juego entre sospechosos, cruces incómodos y egos desbordados.