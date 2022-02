Desde Uruguay, Silvina Escudero deslumbró a todos

Silvina Escudero se expresó hace unas semanas de sus ganas de convertirse en madre. “Por supuesto. Siempre fui maternal, protectora y muy de educar. No sólo a nuestros animales, sino también a mis sobrinos -Benicio y Joaquina, los hijos de su hermana Vanina y Álvaro Navia- y a los hijos de mis amigas. Sueño con estar embarazada, me visualizo con una panza gigante. Pero aún no se dio.” indicó la morocha.

En las últimas horas, Silvina Escudero compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la hermana de Vanina Escudero desplegando toda su belleza ante la cámara desde Uruguay. La actriz lució un bikini estampada. Además, la morocha complementó su look con su cabello recogido en y un delicado make up.

La VIDA se trata de AMAR. Amar los animales, a la pareja, a la familia, a los amigos, amar el amor. Así lo veo yo, así amo yo. Ya vieron cómo los seduje a los patos? fue el la primera parte del extenso texto que eligió Silvina de epígrafe para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la popular red de la camarita.

“No me gusta cómo salí en las fotos, tengo mucha cara de dormida, pero me transmiten paz los animales. Disfruten el finde y amen mucho” cerró Escudero.

Fuente: Instagram Silvina Escudero

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la panelista de “Los Mammones” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. Además, la morocha recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles fans, hacia su magnífica figura física.