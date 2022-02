Cómo fue el festejo de Selena Quintanilla cuando ganó su primer Premio Grammy

Es difícil creer que ya pasaron 30 años de la tristísima partida de este mundo de Selena Quintanilla. La joven tenía tan solo 23 años de edad y toda una exitosa carrera musical por delante. Fue Yolanda Salvídar quien de un disparo en la espalda le arrebató lo más valioso que la reina del Tex-Mex tenía: su vida. Hoy su recuerdo sigue más presente que nunca y gracias al estreno de su biopic en Netflix nuevas generaciones pudieron conocer y quedar enamorados de sus pegadizas melodías.

En marzo de 1994, Selena fue galardonada con su primer y único Premio Grammy en vida. Aquél día fue mágico para la cantante estadounidense con ascendencia mexicana y además, marcó un antes y un después en la historia ya que se convirtió en la primera artista de estilo musical tejano en ganar este reconocimiento.

Selena Quintanilla recibió su primer Grammy en 1994

La joven llegó a la ceremonia, que se llevó a cabo en el Radio City Musical Hall de la ciudad de Nueva York, con un brillante vestido blanco con bordes resaltados. Al recibir el premio por su disco Selena Live! no pudo ocultar su alegría y dio un breve discurso donde agradeció a su familia y a la disquera.

"Me gustaría agradecer a la compañía, al presidente de EMI Latin, José Behar, por hacer esta noche posible y tener fe en nosotros, poniendo la fe en nosotros hace cuatro años. También me gustaría agradecer a mi banda, Los Dinos, a mi padre Abraham, mi hermano, quien es el productor de mi música y también a mi hermana, gracias por todo el apoyo. Y me gustaría agradecer también a toda la familia EMI Latin, gracias por tenerme fe, los quiero, gracias", manifestó Selena.

Este hito en la carrera de la joven no podía pasar desapercibido y por ello, organizó un gran festejo en el salón Desesperados de San Antonio, Texas. Para la ocasión lució un precioso vestido negro con transparencias y mucho brillo. Aquí te compartimos una fotografía de la reina del Tex-Mex junto a su marido Chris Pérez en la que se puede ver de fondo una gran mesa llena de exquisiteces y un enorme pastel con la forma del galardón.

Así fue el festejo de Selena Quintanilla por su primer Premio Grammy

En 1995, días antes de su asesinato, recibió una nueva nominación en los premios pero su disco 'Amor prohibido' no logró repetir la victoria. El año pasado, en la 63° entrega de los prestigiosos premios, se le otorgó un Grammy póstumo.