Nati Jota conquistó cientos de corazones con estas fotografías

Nati Jota lo hizo de nuevo: la joven influencer subió una serie de fotografías que se llevaron todas las miradas. La nueva conductora de 100 argentinos dicen posó feliz para la cámara en su debut en el ciclo de eltrece y nadie pasó por alto el contenido en Instagram.

"Y arrancó mi semanita de conducción de 100 argentinos dicen. ¿Qué les pareció loquis? Yo lo disfruté un montón, gracias por bancar y hasta el viernes por eltrece me pueden ver 18:30. Full aprendizaje y oportunidad, gracias. Darío Barassi sos irremplazable está claro pero te cuidé un ratito el rancho", redactó junto a las postales que conquistaron cientos de corazones.

Nati Jota

Los mensajes no demoraron en llegar. "Sos muy capa", "Rompiendo todo Nati", "Linda y capa", "Sos la uno", "Reina", "Excelente arranque", "Que linda estuviste hoy Natuti la rompiste un millón. Sos lo más", "Sos espectacular", "Genial" y "Bomba", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Nati Jota

El primer programa de Nati al aire fue un tanto particular, ya que una de las participantes la sorprendió con el obsequio menos pensado. "Ay, no puedo creer que alguien me trajo un regalo a mí", exclamó ella al ver la caja sobre la mesa. "Te lo merecés por ser la primera vez, es de nuestro emprendimiento familiar", le señaló la concursante.

Nati Jota conquistó cientos de corazones con esta serie de fotografías

"Mirá, ningún novio me regala nada para el Día de los Enamorados. Chicos, ¿me lo tengo que poner en vivo, para esto me trajeron?", consultó Nati al ver que lo que había dentro del paquete era ropa interior.