Nati Jota confesó que tiene el sí fácil con esta llamativa fotografía en Instagram

Nati Jota es una de las influencers argentinas que más activa se muestra en las redes sociales. Si bien se la suele ver siempre sonriendo y divirtiendo, por momentos no la pasa para nada bien. Un claro ejemplo de ello es el día que fue víctima de ciberacoso por uno de sus miles de seguidores de Instagram.

"Me llegó esto y hace un rato que estoy llorando y temblando", redactó en la red al contar que había recibido una fotografía íntima de un hombre. "¿Por qué no puedo subirlo, pero si lo tengo que recibir? Si alguna vez hice sentir a alguien un cuarto de lo que se siente esto, no encuentro palabras para pedirles disculpas", agregó sobre la imagen censurada.

Y continuó con su descargo: "Miren que me llegan penes a veces, pero hoy lloré y me empezó a latir muy fuerte el corazón; encima con la sensación de: ‘¿Viste lo que hiciste, te hacemos lo mismo’ ¿Lo mismo?".

Todo ocurrió por un un festejo de la selección argentina en el vestuario, luego del triunfo de un partido y ella compartió dos imágenes del futbolista Joaquín Correa vestido con un slip y escribió: “Un poco de Tucu en bolas para descomprimir”.

Lejos de ese conflicto del pasado, hoy Nati subió una llamativa fotografía personal en blanco y negro que dio mucho de qué hablar. "Me la halgaron en stories así que va al feed, así de fácil soy", confesó junto a la imagen que recibió miles de 'me gusta' y comentarios.