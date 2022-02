Jennifer Lopez recibió una romántica sorpresa de Ben Affleck el fin de semana antes de San Valentín

Jennifer Lopez reveló que su novio había creado un video musical personalizado. Jlo comentó que el fin de semana Ben Affleck había creado un video musical muy singular para su canción "On my way".

Con motivo del 14 de febrero, Ben Affleck le obsequió un video en el que compila una serie de imágenes de ambos en muchas etapas de su vida, y que tiene de fondo el tema "On my way", el cual está incluido en la banda sonora de la película Marry Me, que Jennifer Lopez protagoniza junto a Maluma.

Ante tan agradable sorpresa de Ben Affleck hacia Jennifer Lopez, la cantante ha expresado: “Esto derritió seriamente mi corazón, voy a compartir con ustedes algo muy especial y personal que normalmente sólo compartiría con mi círculo íntimo", dijo Jlo.

Y Jennifer Lopez continuó diciendo: “ Es un regalo adelantado del Día de los Enamorados que me ha hecho Ben. Verlo me ha hecho pensar en la travesía del amor verdadero, sus inesperadas idas y venidas, y en que cuando es real, verdaderamente puede durar para siempre”.

Imagen: Instagram Ben Affleck

Desde que decidieron retomar su relación puesta en pausa hace casi 20 años, Jennifer Lopez y Ben Affleck no pierden oportunidad de pasar tiempo juntos. Esto ya se ha hecho una costumbre entre ellos, incluso con sus respectivas familias, y se les ha visto buscando casas para comprar en Los Ángeles, por lo que la relación va cada vez más en serio.

Imagen: Instagram de Ben Affleck

Aquí te dejamos el video que le dedicó Ben Affleck a Jennifer Lopez.