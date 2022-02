El día que el marido de Catherine Fulop le salvó la vida

Catherine Fulop y su marido, Ova Sabatini, son una pareja consolidada, llevan casi 30 años juntos y han pasado por un sin fin de situaciones. Desde momentos de mucha alegría hasta periodos de tristeza e, incluso, de mucho miedo, como una situación crítica sobre un secuestro que les tocó vivir durante un viaje a Venezuela.

La pareja se encontraba en Caracas visitando a la familia de Catherine Fulop. Un día, llegando a la casa de los papás de la actriz venezolana, les cruzaron un coche delante del suyo, bajaron tres personas armadas y los encañonaron. Mientras uno de los individuos le abría la puerta a Ova Sabatini, otro sacó a su esposa del auto y se la llevó hacia el otro vehículo.

Los individuos estaban intentando subir al coche a Catherine Fulop para secuestrarla. Ella gritaba y se resistía a entrar. Fue en ese momento que él se puso el disfraz de “superhéroe” y la salvó.¿Cómo salvó Ova Sabatini a Catherine Fulop de un secuestro?

Esta historia, que sucedió hace más de diez años cuando Catherine Fulop visitó por última vez su país, quedó marcada por siempre en la mente de la presentadora, que recuerda ese momento como una situación límite en la que pensó que iba a morir.

Mientras los secuestradores intentaban subir a la venezolana al coche, ella se resistía, por lo que comenzaron a golpearla para ver si lograban su cometido. Viendo toda la situación fue que Ova Sabatini decidió subirse al vehículo en la parte de adelante.

“Por favor, no me maten”, gritaba desesperada Catherine Fulop mientras que los hombres le pedían que se tranquilizara, asegurándole que no iba a morir. Una parte graciosa, dentro de todo el drama, es que los secuestradores, debido a la energía de Cathy, pensaron que estaba drogada, pues no la podían tranquilizar.

En ese momento, Ova Sabatini recordó que habían cambiado 200 dólares y que sus bolsillos estaban llenos de bolívares, así que se los ofreció a cambio de que los soltaran. Finalmente, en una calle muy alejada, decidieron dejarlos ir.

Hoy lo recuerdan con algo de gracia y lo relatan como una gran anécdota, pero, la realidad es que fue una situación límite de la que pensaron que no iban a salir vivos. Después de eso, solamente les quedó ir a realizar la denuncia frente a la policía para dejar registrado lo que había sucedido. El resto es historia.

¿Conocías esta situación por la que habían pasado Catherine Fulop y Ova Sabatini?