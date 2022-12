Cómo era la difícil relación entre Florencia Peña y su madre

“Casados con hijos” (2005), “Son de diez” (1995), “Sueltos” (1996) y “Verano del 98” (2000) son sólo algunas de las novelas en las que actuó Florencia Peña, la icónica actriz, presentadora y comediante argentina. Pero entre todas esas producciones, Flor destacó por su interpretación como Moni Argento, el personaje más recordado en su carrera y gracias al que se pudo catapultar al estrellato.

Actualmente, Peña trabaja en la conducción de ‘La pu*@ ama’, por la pantalla de América TV y, además, se consagra como una de las principales influencers del país. De esta forma, la actriz de 48 años nunca dejó de estar en boca de todos, razón por la que los mayores programas de entrevistas la buscan incansablemente para hacer un repaso de su vida. Así es que, cada tanto, Flor es la invitada especial en formatos como el de ‘PH: Podemos Hablar’, donde revela detalles de su vida privada que dejan al público argentino impactado.

Fue precisamente en una emisión del programa del periodista Andy Kusnetzoff, cuando Flor Peña se animó a hablar de su familia de la infancia, precisamente de la relación que tuvo con su madre, Nidia Finoli. "Mi mamá no decía ni una sola palabra. Es una señora muy especial, muy culta, muy educada. Nada que ver conmigo", empezó a decir la ex conductora de ‘Flor de Equipo’.

FLOR PEÑA Y SU MADRE, NIDIA FINOLI. FOTO: INSTAGRAM @flor_de_p

Si bien Flor dio a entender que no discutía con su madre, dejó en claro que ambas tenían una forma muy distinta de ver la vida, y una moral que no compartían entre sí. Es más, destacó que el seno familiar en el que se crió hizo que le fuera más difícil definirse como persona y mujer. "Me costó mucho llegar a ser quién soy, la mujer libre que me siento", se sinceró.

"Los mandatos con los que fui criada hicieron que yo no me hiciera cargo de lo que quería hacer. Por eso siempre siento que estoy defendiéndome, estoy dando explicaciones, a mis 48 años. Por eso, cuando se filtró mi video, eso significó un quiebre en mi vida", agregó Flor haciendo referencia a los inicios de su carrera profesional.

El difícil momento que vivió su madre

En abril del 2021, Flor Peña compartía con sus seguidores de Instagram que su madre había sido sometida a una cirugía de urgencia a causa del cáncer con el que luchaba. "Mi madre acaba de salir del quirófano. Tumor extirpado, cómo tenía que ser. Gracias a todxs lxs que mandaron buena onda y cariño para ella. Y al San Lucas por devolverle el turno de la operación. Finalmente hoy es un día feliz. Gracias @doctorcapuya. sos un crack amoroso", escribió con suma felicidad la actriz en las redes.

LA ESTRELLA AMA A SU FAMILIA. FOTO: INSTAGRAM @flor_de_p

Afortunadamente, ese duro momento familiar pasó y la actriz puede disfrutar de la presencia de su madre en cada reunión.