Qué pasará con las mansiones que adquirieron Kim Kardashian y Kanye West durante su relación

La oficialización del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West está inundando los medios. Todos quieren conocer los más jugosos detalles del acuerdo al que llegaron después de dos años de idas y vueltas, pero sobre todo, muchos se preguntan qué sucedió con todas las mansiones que tenían en común.

Conociendo el estilo de vida que llevaron Kim Kardashian y Kanye West, no resulta sorprendente saber que no compartían una ni dos, sino veintiún propiedades, aproximadamente, por lo que no fue nada fácil llegar a un acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que no se separaron en buenos términos.

Según la información que se le filtró a los medios, la socialité obtendrá múltiples propiedades en Hidden Hills, Los Ángeles, California. Una de estas es donde ella vive junto a los hijos que tuvo con el músico. También se quedará con algunas casas ubicadas en la ciudad de Riverside y Malibú, ambas en California. Así como también las que se encuentran en Idaho.

Por su parte, Kanye West logró conservar la casa donde creció, en la ciudad de Chicago, algunas propiedades y terrenos en el estado de Wyoming, y casas en Malibú, Hidden Hills y Thousand Oaks, todas zonas dentro de California. ¡Ah! Sin dejar de lado el inmueble de Bélgica.

Y este asunto de las mansiones no fue el único tema por el cual se confrontaron en tribunales, también hubo muchas negociaciones relacionadas con la manutención de sus cuatro hijos y la división de los gastos de todos ellos.

Un punto que sorprendió a muchos en Internet fue que se dictaminó que la custodia será compartida, aunque se aclaró que los menores pasarán más tiempo con Kim Kardashian.

Kim Kardashian se muestra muy protectora de sus hijos.

También hay incisos muy específicos dentro del acuerdo en los que se indica la escuela a la que asistirán, el radio donde se podrán desplazar libremente sin tener que informar legalmente al otro progenitor, la religión y la terapia familiar que tendrán.

Puntos que se cree la empresaria quiso dejar bien en claro debido a los polémicos comportamientos que su exesposo ha tenido en el último tiempo.