Cuántos años tenía la bella actriz Brooke Shields cuando actuó en Two and a Half Men

Two and a Half Men fue una divertida sitcom que atrajo a un gran público durante 12 temporadas y siguió adelante hasta que enfrentó varios cambios en los integrantes del elenco. Sin embargo, en el transcurso de la serie hubo muchas actrices de renombre, y hoy recordamos cómo lucía la bella Brooke Shields y qué edad tenía.

Lo cierto es que dentro de muchos personajes que pasaron, hubo muchas artistas que demostraron su máximo potencial en Two and a Half Men. Han sido divertidas y repletas de esencia, y entre ellas recordamos como lucía y cuántos años tenía Brooke Shields en ese entonces.

En su personaje de Danielle Stewert, Brooke Shields era la chica con un pasado de fiesta, adicta al sexo y al alcohol en proceso de rehabilitación. Sin embargo, eso no pareció impedirle que Charlie la emparejara con Alan. Terminó saliendo con él porque creía que cambiaría por ella, algo que jamás habían hecho otros novios.

No obstante, cuando le menciona a Charlie lo siguiente: "Me he acostado con muchos chicos e incluso con algunas mujeres e incluso con parejas", de repente decidió que quería estar con Danielle. Los hermanos terminan peleando por ella y esto termina haciendo que se vaya.

Cuántos años tenía Brooke Shield

Para ese entonces, antes de aparecer en la serie, Brooke Shields ya era una actriz y modelo reconocida. Vale recordar que recibió su papel principal cuando tenía tan solo 12 años. Sin embargo, en su aclamado papel de Danielle tenía 42.

Luego, gracias a su talento innegable, obtuvo papeles importantes en otros programas y películas como The Blue Lagoon y Endless Love, además de su papel recurrente en Law & Order: Special Victims Unit de NBC.

La realidad, es que fueron 10 las mujeres bellas que hicieron delirar al personaje Charlie Harper en Two and a Half Men: April Bowlby, Megan Fox, Denise Richards, Jenna Elfman, Jodi Lyn O'Keefe , Jennifer Beni Taylor, Tricia Helfer, Diora Baird y la exitosa actriz Brooke Shields en el episodio grabado del 2007.