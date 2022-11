Brooke Shields contó que siente cuando dicen que "es la virgen más famosa del mundo"

Brooke Shields se transformó en toda una celebridad desde muy temprana edad. La actriz y modelo, hoy con 57 años, se convirtió rápidamente en una estrella y como una adolescente de los '80 se iba mostrando como una figura cada vez más sensual. Sin embargo, fue marcada por el contraste de unas íntimas declaraciones realizadas en aquella época.

Shields se arrepiente de haber aceptado que, durante esos años y mucho antes de cumplir la segunda década de edad, su vida sexual se haya convertido en motivo de debate en los medios estadounidenses. Eso nos remonta a la presión que recibía constantemente de los medios, revelando detalles acerca de su intimidad.

Si bien aclaró que no se arrepiente de nada, la actriz indicó que el único hecho que reconsideraría es el haber revelado públicamente que era virgen. En aquel momento fue apuntada y perseguida constantemente con el mismo cuestionamiento, algo que definitivamente hace sentir a cualquiera incómodo.

“Creo que fue, en retrospectiva, un pequeño error de mi parte ser tan abierta sobre mi virginidad. Sobre todo, porque después de hablar, nunca me dejaron en paz”, dijo Brooke recientemente en un podcast, haciendo referencia a una nota concedida a Barbara Walters en aquellos tiempos.

Su intimidad sexual comenzó a tener relevancia luego de la publicación de un libro que se le atribuye (On Your Own, 1985), pero que en realidad fue escrito por otra persona. Cuestiones de su vida sexual fueron incluidas en el libro, a lo que Brooke recuerda que la intención era otra: “En el libro, había una parte de un capítulo, donde discuto, no la abstinencia per se, sino la importancia de poder elegir”, señaló.

Para Shields definitivamente fue un cambio todo lo que se generó alrededor de dicha obra. “Recibía muchos correos de chicas que decían: ‘Oh, mi novio me está presionando y no quiero tener sexo. ¿Qué debo hacer?’. Mi narrativa era: ‘No tenés que hacer nada que no quieras’”, explicó.

Además, Brooke que era “muy espeluznante” ir a programas de entrevistas y hablar con hombres mayores sobre el tema, después de la publicación del libro. “Me convertí en la virgen más famosa del mundo”, indicó. “Estar en la línea de fuego a una edad tan temprana de esa manera, me hizo ganar resiliencia y me preparó para estar lista para cualquier cosa en esta industria que suele ser difícil”, reflexionó.

El celibato era algo muy importante dentro de la familia de Shields, ya que sus padres le pedían que se mantuviera virgen hasta el matrimonio, especialmente su mamá. Sin embargo, aquella promesa que les hizo a ambos no pudo conservarse, y finalmente contó que perdió la virginidad a los 22 años con el actor Dean Cain. Fue un tiempo antes de casarse por primera vez en 1997 (con el tenista Andre Agassi).