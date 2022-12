Así lucía la famosa actriz Judy Greer cuando apareció en Two and a Half Men

¿Recuerdas el paso de Judy Greer por Two and a Half Men? Si la respuesta es sí, ahora te tenemos otra pregunta: ¿cuál de los dos? Exacto, cuál de los dos. Y es que la actriz participó de la serie en dos momentos diferentes y encarnando a dos personajes totalmente distintos, incluso tres. Algo que no muchos notaron porque lució looks totalmente diferentes.

Vamos a recordar los diferentes estilos que Greer presentó durante su paso por la aclamada comedia.

La primera participación de la actriz en la serie fue durante la temporada cuatro, interpretando a Myra Melnick, la hermana pequeña de Herb, quien aparece para ayudar en todo lo necesario en la boda de este con Judith.

Myra Melnick es una mujer de unos 35 años que tiene el cabello hasta el hombro y reflejos rubios. Usa ropa ajustada y reveladora, marcando sus curvas. Este personaje no utilizaba mucho maquillaje, por lo que pudimos ver a Judy Greer al natural. Este fue un paso breve ya que apareció en tan solo dos capítulos.

Años más tarde se volvió a sumarse al elenco de Two and a Half Men, pero esta vez como Bridget Schmidt. Su personaje estuvo activo desde la temporada 9 hasta la 12. Quizás lo más sorprendente fue su radical cambio de look de un personaje a otro, pues en esta segunda oportunidad lució el pelo rojo, bastante más largo y lacio, y con un fleco que le cubría toda la frente.

También el estilo de ropa era totalmente distinto, mucho más relajado y casual, lo que reflejaba la personalidad del personaje.

Judy Greer como Myra Melnick en su primera aparición en la serie.

Pero ¡eso no es todo! En la temporada 9 también interpretó a Danny, una mujer gay y novia de Kiki, que enamoró a Walden por ser muy parecida a Bridget Schmidt. Este personaje fue súper breve y no muchos lo recuerdan, aunque marcó el rumbo de esos capítulos.

Estos fueron los tres personajes que Judy Greer interpretó durante su paso por Two and a Half Men. Los tres totalmente distintos, lo que resultó un verdadero desafío.