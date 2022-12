Cuántos premios ha ganado Jenna Ortega, la estrella de Wednesday

Jenna Ortega se interesó por la actuación cuando era tan solo una niña. A los ocho años, y gracias a la ayuda de los agentes de su madre, comenzó a recibir audiciones. Su debut como actriz fue en 2012 cuando realizó una aparición especial en Rob, la serie de comedia de CBS.

Jenna Ortega

Su carrera no paró de crecer y ha deslumbrado tanto en la pantalla chica como en la grande. En el cine fue parte de 'Iron Man 3', 'The Babysitter: Killer Queen', 'The Fallout' y 'Scream', por nombrar algunos largometrajes. En TV se lució en 'Stuck in the Middle', 'Richie Rich', 'Bizaardvark' y 'You', entre otras producciones.

Por su labor, ha tenido varias nominaciones y también ganado algunos premios. Por 'Stuck in the Middle' recibió el Premio Imagen como Mejor actriz joven de televisión. También, de estos mismos galardones fue destacada por su trabajo en 'Elena of Avalor' como Mejor programación infantil. De los MTV Movie & TV Awards recibió este año un galardón por Actuación más asustada por 'Scream'.

Jenna Ortega en 'Stuck in the Middle'

Su trabajo más reciente y por el cual está en boca de todos hoy es Wednesday (Merlina en América Latina y Miércoles en España). Ortega se puso en la piel de la hija mayor del excéntrico matrimonio Addams y la serie, dirigida por Tim Burton, es furor en Netflix.

La tira se centra en esta adolescente y sus años como estudiante de secundaria en la Academia Nevermore, donde intenta dominar sus poderes psíquicos, detener una monstruosa ola de asesinatos de los ciudadanos de la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que afectó a su familia, todo mientras navegaba por sus nuevas relaciones.