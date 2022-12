Las mejores películas por las que Tom Cruise fue nominado al Oscar y dónde verlas

Tom Cruise ha sido un héroe en varias de sus producciones. Entre los personajes que hizo muchos lo ayudaron a convertirse en leyenda y hasta le dieron algunos de los más grandes éxitos de su carrera.

Sin embargo, no todos lo llevaron a ganarse el reconocimiento de la Academia y a ser nominado a un Premio Oscar. A continuación, te contamos cuáles son sus mejores películas y dónde puedes verlas.

La realidad es que Tom Cruise es uno de esos actores que casi no ha tenido malas películas, o al menos no tan malas. Por lo general, se sabe que la Academia no se basa en la opinión del público, el éxito en la taquilla y la popularidad, ya que buscan actuaciones memorables, con historias diferentes y proyectos bien artísticos.

Así es que, al parecer, han considerado que Tom Cruise cumplió con estos criterios en tres ocasiones con las siguientes películas por las cuales fue nominado distintos Premios Oscar.

Tom Cruise y las mejores películas por las que fue nominado a los Premios Oscar

Una de ellas es Magnolia, una producción de 1999 que trata sobre el miedo a la muerte y la necesidad de trascender. Fue dirigida por Paul Thomas Anderson y contó con actores como Julianne Moore y Philip Seymour Hoffman. Tom Cruise tuvo una actuación dramática donde se alejó de lo que siempre tenía a todos acostumbrados. Se puede ver en HBO Max.

Tom Cruise y algunas de sus películas más exitosas.

Born on the Fourth of July se puede ver en On Demand. Este film llegó unos años después del éxito de Top Gun y es una —de varias— en las que Tom interpretó a un soldaso. Se llevó dos Premios Oscar por la obra que estuvo basada en hechos reales y donde se pudo ver cómo la guerra afectó la vida de los soldados.

Jerry Maguire se puede ver en Star+. Es una de las mejores películas de Cruise que se lanzó en 1996. Con seguridad, es una de las más icónicas en su carrera. Trata sobre un drama deportivo con elementos de acción, romance y comedia. El actor interpretó a un agente deportivo exitoso junto a Cuba Gooding Jr. y Renée Zellweger, quien dejó grabada una de las frases más famosas de la película y de la historia del cine.