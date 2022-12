En 2001, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se conocieron en una clase de yoga. Para ese entonces, ella tenía 23 y él, 43. Cupido los flechó y de su amor nació Merlín Atahualpa Mollo, que ya tiene 10 años.

"Nosotros tenemos una vida muy sencilla. Él nos acompaña bastante, conoce este mundo y no le es ajeno, pero sabe que somos mamá y papá en casa y después el papá se sube a un escenario y canta. En casa hay instrumentos, yo estoy con mis guiones en el lugar donde estudio, hago personajes y él se ríe", contó pocos meses atrás Oreiro a Ciudad.

Y agregó: "La gente es muy respetuosa con nosotros porque no nos exponemos y no lo llevamos a lugares donde sabemos que va a haber prensa. Somos retranqui y no nos privamos de hacer nada. Él lo vive bien. Son los papás que a él le tocó".

Sobre la relación con Mollo, en la misma entrevista, señaló: "Para estar con Ricardo no hay fórmulas porque él lo más. No existen. Es elegirse todos los días, es acompañarse, es la admiración. Es una persona maravillosa, muy real y eso me enamora siempre. ¡Es difícil no enamorarse de Ricardo!".

Natalia Oreiro cautivó con su bellísima figura en esta producción de fotos

En pandemia, Oreiro desembarcó en Instagram y hoy, su contenido no pasa desapercibido para nadie. Es muy activa en la red y sus publicaciones se llenan de comentarios. Ahora, la actriz y cantante uruguaya compartió una particular producción de fotos y cautivó con su bellísima figura en un precioso body verde.

