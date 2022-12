Las polémicas declaraciones de James Cameron sobre ‘Stranger Things’

La llegada de ‘Avatar 2’ a los cines se hizo realidad el 15 de diciembre pasado y, desde entonces, no se ha dejado de hablar del increíble trabajo de dirección que llevó a cabo James Cameron. Pues, para esta segunda entrega, el cineasta canadiense llevó la tecnología CGI al límite, con técnicas como el High Frame Rate para ofrecer una experiencia 3D a la altura.

La sinopsis de ‘Avatar: el camino del agua’ reza: “Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece”. Así, son cada ves más los cinéfilos que eligen ir a las salas de cine para disfrutar de este mundo mágico y ficticio debajo del agua.

JAMES CAMERON PRESENTÓ 'AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA'. FOTO: ARCHIVO

Pero no sólo el arte plasmado en el filme, como las espectaculares actuaciones de Sam Worthington y Zoe Saldaña se llevan toda la atención, sino también las revelaciones que ha realizado el propio director para promocionarlo. Pues, antes del estreno de ‘Avatar: The Way of Water’, James Cameron aseguró que ha realizado tres películas a la vez. Concretamente, tanto la 2, como la 3 y hasta el primer acto de ‘Avatar 4’ fueron grabadas al mismo tiempo. ¡Con razón pasaron más de 12 años desde el estreno de la primera!

Muchos se cuestionaron tal decisión del director, por lo que, finalmente, Cameron salió a hablar al respecto.

Qué es el efecto ‘Stranger Things’ y cómo se evitó en ‘Avatar’

En una entrevista que James Cameron dio para Entertainment Weekly, habló de cómo eligió evitar las trampas del paso del tiempo teniendo un reparto tan joven en la película. Es que, entre el elenco podemos ver el caso de Jack Champion, por ejemplo, quien es el actor que da vida a Spider, un personaje humano; él fue elegido cuando tenía 12 años y, actualmente tiene 18 años. Entonces, el director dijo que prefirió grabar todas las películas juntas para evitar el ‘efecto Stranger Things’ y, de paso, economizar gastos de grabación.

"Me encanta Stranger Things, pero hay un 'efecto Stranger Things' en el que se supone que todavía están en la escuela secundaria, y parecen tener 27 años. Jack Champion creció como un árbol cuando estábamos trabajando con él. Rodamos con Jack cuando tenía 14 y 15, casi hasta los 16. Así que lo vemos durante un período de 18 meses", declaró Cameron.