Cuáles eran los planes que Selena Quintanilla tenía para el futuro

Para tristeza de miles y miles de personas, Selena Quintanilla se fue de este mundo el 31 de marzo de 1995. Tenía 23 años, se encontraba en la cima de su carrera y tenía por delante un gran futuro.

Como muchos, Selena pensaba en lo que vendría en su carrera y en una entrevista, contó: "Mis planes para el futuro son llegar a ser una artista internacional no solamente en la música mexicana, si no tan bien en inglés. Nomás tengo que tratar, tratar y ser lo mejor que puedo hacer, no más intentar va a ser lo máximo para mí".

La Reina del Tex-Mex logró grandes cosas en su breve paso por La Tierra y hoy su música se mantiene más vigente que nunca. A casi 30 años de su muerte no hay quien no haya escuchado y bailado alguna de sus pegadizas melodías: La Carcacha, Amor prohibido y El chico del apartamento 512, entre otras.

Selena Quintanilla

Selena posicionó la música latina en el mercado internacional y se la considera la artista latinoamericana más influyente de todos los tiempos. Ganó un premio Grammy por mejor álbum de música mexicano-estadounidense y se convirtió en la primera cantante del género en recibir uno. En aquella época, muchos la llamaban la Madonna mexicana.

La Reina del Tex-Mex

Su funeral se realizó el 2 de abril en el Auditorio Bayfront en Corpus Christi (Texas). Un año después de su muerte, el espacio fue renombrado como Auditorio Selena para homenajearla. Sus restos descansan en el Seaside Memorial Park en Corpus Christi y son visitados por cientos y cientos de personas a diario.