Así fue el mundial que cambió la vida de Ricky Martin para siempre

Los mundiales son muy movilizantes en todos los sentidos: millones de personas alrededor del mundo se unen para celebrar al fútbol, se arma un ambiente de alegría, emoción y todos los sentimientos a flor de piel. Pero no siempre los triunfos asociados a este evento se ven dentro de la cancha, mira el caso de Ricky Martin.

Al artista el mundial de Francia 98 cambió por siempre su carrera, permitiéndole llegar a lugares a los que no había logrado entrar aún y dándole la posibilidad de romper varios récords dentro del ámbito de la música.

El cantante puertorriqueño grabó “La copa de la vida” en 1998, como parte de su cuarto álbum de estudio. Ricky Martin y su equipo se pusieron en marcha para crear esta canción después de que la FIFA le pidiera un himno para lo que en ese momento sería el siguiente minimalismo.

La canción 100% latina fue elegida como el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 1998, la cual se realizó en Francia.

Lo que el intérprete de “Vuelve” nunca imaginó, es que esa producción lo lanzaría a un nivel inimaginable. El single debutó en los primeros puestos de los rankings del mundo alcanzando el primer puesto en 30 países y ganando varios discos de platino.

“La copa de la vida” ha sido clasificada como el mejor himno de la Copa del Mundo de todos los tiempos en varias ocasiones.

Ricky Martin hizo una magistral presentación en los Grammys.

Quizás lo más asombroso es que no solo significó la explosión de la carrera del cantante en todo el mundo, sino que además fue el primer paso para que la música latina se estableciera en mercados a los que aún no había llegado, o al menos donde no se les habían abierto las puertas antes.

El peso de este tema ha sido tan fuerte que aun hasta el día de hoy es el más recordado por los fanáticos del fútbol y el público en general.