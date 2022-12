La tragedia que sufrió Diego Luna luego de su nominación al Globo de Oro

Diego Luna vive uno de los momentos más singulares de su vida. Con apenas un día de diferencia, se enteró de que está nominado por primera vez a los Globo de Oro y también de la muerte de su padre, Alejandro Luna Ledesma, quien falleció a los 83 años. ¡Una verdadera tragedia para el mundo artístico de México!

La repentina muerte de Alejandro Luna Ledesma sacude al mundo del espectáculo mexicano no solo porque se trata del padre de Diego Luna, sino también por lo importante que este fue para las artes nacionales durante más de 5 décadas.

Arquitecto, escenógrafo e iluminador, entre otras labores, Alejandro falleció durante la mañana del 13 de diciembre a sus 83 años. La noticia fue confirmada por distintas fuentes, entre ellas la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y por Alejandra Frausto Guerrero, la Secretaria de Cultura de México.

La pérdida resulta sorprendente debido a que no se sabía si Luna tenía algún problema de salud. De hecho, al momento en que se escriben estas palabras ni Diego ni ningún miembro de la familia realizó declaraciones al respecto.

La Asociación Nacional de Actores describió a Alejandro como un “maestro de múltiples generaciones de hacedores de teatro”, y también envió un sentido mensaje de condolencias a su familia.

Apenas un día antes de la partida de su padre, Diego Luna recibió una de las mejores noticias de su vida: fue nominado por primera vez a los Premios Globos de Oro.

El actor de Y tu mamá también y Frida fue reconocido por su labor en Andor, la nueva serie de la franquicia de Star Wars, en la que interpreta al mismo personaje al que dio vida en la película Rogue One.

Luna competirá en la categoría de Mejor actor en serie de televisión y lo tendrá sumamente difícil, ya que en la misma también se encuentran Jeff Bridges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Kevin Costner (Yellowstone) y Adam Scott (Severance). En Andor, de Star Wars, Diego Luna da vida al rebelde Cassian Andor.

Enterado de la nominación, el actor nacido en diciembre de 1979 agradeció “mucho por tan lindos mensajes” y expresó lo afortunado que se siente por todo el cariño que le demuestran sus seguidores.

La ceremonia de los Golden Globes se llevará a cabo el 10 de enero de 2023 y contará también con otras presencias latinas, ya que Guillermo del Toro fue nominado a Mejor película animada por su versión de Pinocchio y Argentina, 1985 competirá en la categoría de Mejor película en habla no inglesa.