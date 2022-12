Cada vez son más a quienes les cuesta lograr conciliar el sueño a la hora de dormir. Alternativas para combatir el insomnio hay un montón y aquí te contaremos qué se sabe acerca del uso de Cannabis para este tema.

Mitch Earleywine, profesor de Psicología de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany y miembro asesor del consejo de administración de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana -una entidad sin fines de lucro-, explicó que si bien no está del todo claro cómo funciona el CBD en el cuerpo, se piensa que reduce la inflamación. Esto podría ayudar a aliviar el dolor y así calmar el sistema nervioso central, lo cual reduce la ansiedad.

Qué se sabe sobre el uso de Cannabis contra el insomnio / istockphoto

Los efectos relajantes del CBD pueden tratar algunos tipos de convulsiones: un medicamento antiepiléptico llamado Epidiolex es el primero y único fármaco con CBD de prescripción que tiene aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés).

“A la fecha, no hay ningún estudio que haya usado el CBD por sí solo en algún ensayo clínico sobre el insomnio”, indicó Anastasia Suraev, candidata doctoral y becaria de investigación en la Iniciativa Lambert para Cannabinoides Terapéuticos en la Universidad de Sidney a The New York Times.

Insomnio

Hasta el momento, no existen ensayos clínicos controlados con placebo a gran escala que hayan investigado cómo el CBD por sí solo podría ayudar a resolver los problemas para dormir. Sin embargo, los expertos aseguran que no es descabellado probar el CBD si cuesta dormir por las noches. Pero hay que tomar algunas recomendaciones como consultar al médico y cerciorarse de que la marca sea creíble.