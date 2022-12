Qué dijo Luis de la Fuente sobre las revelaciones de Luis Enrique en el streaming

Luis de la Fuente, es el nuevo entrenador de la Selección de fútbol de España, en sucesión de Luis Enrique, quien se alejó de La Roja luego de le eliminación del Mundial de Qatar 2022, en los octavos de final, ante Marruecos. Y en las últimas horas, De la Fuente habló como nuevo DT del combinado español.

"Ya no compro más décimos para la lotería... Estoy tremendamente ilusionado, feliz y contento. Pero muy tranquilo. Quiero afrontar este reto con naturalidad para tomar decisiones sereno y con sosiego. Creo que será la clave para este tiempo que estaré en este cargo. Esa será la línea de actuación", dijo el nuevo seleccionador, en diálogo con Radio MARCA.

Y agregó: "Soy un hombre y un profesional normal, cercano, próximo. Dirijo los mensajes a la inteligencia, confío en la reflexión de la gente, en que es más fácil llegar por la inteligencia y la reflexión que imponiendo. Me gusta generar un buen ambiente de trabajo, eso sí, innegociable es la profesionalidad, el trabajo, el esfuerzo y la superación. Esos valores son innegociables y los tienes y los compartes, o no hay cabida en mi proyecto".

Qué dijo sobre Luis Enrique y su Selección

En la entrevista, Luis de la Fuente habló de la presentación de Luis Enrique, en la transmisión en vivo con el streamer Ibai Llanos. "Leo mucho, veo televisión y escucho radio. No tengo redes sociales. No me molestó para nada el streaming de Luis Enrique. No lo vi, pero me ha llegado y he leído luego algunas cosas que han sacado y que habló muy bien de mí, y eso es algo recíproco. He tenido una relación muy buena con él, nos hemos respetado muchísimo y hemos tenido un trato muy cordial. Le deseo exactamente lo que él me desea a mí: todo lo mejor", dijo el DT.

Por su parte, el nuevo entrenador de España hizo referencia a la presentación de La Roja en Qatar 2022. "Antes del Mundial creía y creo que teníamos potencial para ser campeones. Y lo digo ahora. Mejor, para luchar por ser campeones. Cualquiera de las que están en semifinales son grandísimas selecciones. En el panorama internacional hay muchísima igualdad. La gente seguro que no valoraba a Croacia y mira. Es que se ha igualado muchísimo. No creo que España sea inferior a ninguna, pero tampoco superior porque cuesta muchísimo ganar. Es muy difícil. Pero sí tenemos que exigirnos tener la posiblidad de ganar", explicó.