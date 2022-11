Mirá el adelanto exclusivo de la entrevista a Chris Martin y Jonny Buckland de Coldplay

La llegada de Coldplay a la Argentina causó sorpresa para todo el público, pues luego de vender 10 conciertos y agotar las entradas, la banda se posicionó como todo un fenómeno. El día de hoy darán el último show en el estadio de River Plate, por lo que sus fanáticos tienen un sentimiento de emoción y un dejo de tristeza a la misma vez, pues luego de varias semanas finalizará la estadía de los músicos en Buenos Aires. Para sorpresa de todos, ayer dos integrantes del grupo concedieron una entrevista a Juana Viale y Bebe Contepomi.

Chris Martin, Jonny Buckland, Juana Viale y Bebe Contepomi. Imagen de El Trece.

Resulta que Chris Martin, el líder y vocalista, junto a Jonny Buckland, pasaron por los estudios de 'El Trece' y dialogaron junto a dos de los periodistas argentinos con más renombre. La noticia causó gran revuelo debido a que la banda no suele dar entrevistas, pues los integrantes se manejan con una agenda bastante apretada y cuando tienen algún tiempo libre aprovechan para descansar al máximo y recorrer las ciudades que visitan. De hecho la última vez Chris tuvo una conversación frente a las cámaras fue en los estudios de Jimmy Fallon.

El día de ayer 'El Trece' subió a sus redes sociales algunos adelantos del encuentro de los músicos británicos junto con Juana y Bebe. En uno de los videos que publicaron la periodista expresó que no podía creer la humildad de los cantantes para comunicarse y para charlar sobre diversos temas. Por su lado, Contepomi comentó entre risas: "Las preguntas no sé si fueron buenísimas... pero las respuestas no se las pueden imaginar".

Asimismo, Viale subió una historia a su cuenta personal de Instagram donde expresó que la entrevista saldrá al aire el domingo 13 de noviembre a las 13:45 hs en el programa "Almorzando con Juana Viale". Por otro lado comentó muy emocionada que le hizo dos regalos muy argentinos a los músicos.