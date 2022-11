Cómo ser soltera: Irina Baeva se muestra más radiante que nunca tras su ruptura con Gabriel Soto

Irina Baeva se encuentra en el ojo del huracán después de que se diera a conocer que terminó su relación con el actor Gabriel Soto, aunque han decido mantener la ruptura en privado, y parece que la actriz decidió presumir su soltería en las redes sociales, pues a través de su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes en las que se luce con un revelador vestido blanco con el que cautivó a sus fans y mostró como fue su viaje a Qatar.

La actriz se ha convertido en una de las favoritas en las redes sociales, principalmente la plataforma de Meta, donde comparte una gran cantidad de imágenes de sus atuendos y también de sus proyectos, como lo hizo hace algunas semanas al mostrar imágenes de la ciudad de Doha, en donde se encontraba trabajando para el próximo Mundial de Futbol, sin embargo, sus compromisos la mantuvieron lejos de su pareja, con quien estaba comprometida.

IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO

Irina Baeva enamora en revelador vestido desde Qatar

La originaria de Rusia, que cumplió 30 años el pasado mes de octubre y celebró desde Qatar y New York, compartió con sus millones de fans en la popular plataforma de Meta, donde la siguen 3.7 millones de fans, imágenes en las que se le puede ver disfrutando de una tarde calurosa, posando arriba de una embarcación antigua, y luciendo su belleza y gran estilo con un vestido blanco de atrevida abertura en la pierna.

"A ship in harbor is safe, but that's not what ships are built for (Un barco en el puerto está seguro, pero no es para eso que se construyen los barcos) // una gran frase para empezar la nueva semana PS: vayan a mis historias para conocer más sobre Qatar", escribió Irina para acompañar las fotografías que compartió en Instagram, donde se dejó luciendo en un coqueto look su curvilínea y esbelta silueta.

Luego de la polémica por haber pospuesto su boda con Gabriel Soto, la actriz se dejó ver en un largo viaje desde Medio Oriente, lugar desde donde celebró su cumpleaños, pero a diferencia de festejos anteriores, lo hizo alejada de su pareja, quien al parecer la habría consentido a su llegada a México, sin embargo, el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, afirmó que todo se habría tratado de un montaje.

Aunque Baeva no ha revelado todos los detalles del proyecto por el que estuvo en Qatar sin su pareja, se cree que podría deberse a que prepara algo para el Mundial de Futbol que se realizará en el mes de noviembre, repitiendo lo que hizo en el 2018 para Televisa, como conductora, cuando la justa deportiva se realizó en Rusia, país natal de la actriz que ha destacado en México por su belleza.

En las últimas semanas, Baeva y su pareja, el actor Gabriel Soto, se han enfrentado a los rumores de una separación, sin embargo, la actriz lo habría negado, asegurando que los planes de boda siguen, aunque con las declaraciones de Alex Kaffie vuelven al ojo del huracán.