Conoce al único hijo que tuvieron Alejandro Camacho y Rebecca Jones

Rebecca Jones tiene una prolífica carrera en la televisión y el cine. Ha participado en más de 20 telenovelas a lo largo de su trayectoria, entre las que destacan Para volver amar, Imperio de cristal, El maleficio o Cuna de lobos. Recientemente regreso a la pantalla chica con Cabo, remake del clásico de 1985 Tú o nadie, que se transmite por El Canal de las Estrellas.

Gran parte de los proyectos que realizó fue a lado de Alejandro Camacho, con quien estuvo casada por 26 años. Fruto de su matrimonio nació Maximiliano Camacho, quien es el único hijo de la actriz, que permanece hospitalizada debido debido a una deficiencia pulmonar.

Antes del nacimiento de su primogénito, la actriz y Alejandro Camacho enfrentaron un doloroso episodio cuando perdieron a su primer bebé. Rebecca Jones tenía cinco meses de gestación. "Ya habíamos perdido una bebita, yo siento que era una bebita, ya muy avanzado el embarazo, casi cinco meses. Lo perdí por insuficiencia del útero", compartió en una entrevista de hace tres años que recuperó Las Estrellas.

¿Quién es Maximiliano Camacho, el único hijo de Rebecca Jones? El primogénito de los actores nació en el año 1989, por lo que actualmente tiene 33 años de edad. Comparte la misma vena artística que sus padres, sólo que en lugar de decantarse por la actuación, eligió el camino de la música.

A diferencia de las estrellas de telenovelas, Maximiliano Camacho ha preferido mantenerse alejado de los reflectores y vive en Estados Unidos. Se sabe que estudió música en una escuela de Nueva York y que se desempeña como DJ, de ahí que esté enfocado en diferentes proyectos de música electrónica.

En julio del 2013, el músico apareció junto a sus papás disfrutando de una divertida cena en un restaurante de la Ciudad de México. Tras su encuentro y compartir un cigarrillo, cada uno se marchó del lugar por separado, Alejandro se subió a su automóvil y Rebecca abandonó el sitio tomando del brazo a su hijo.

Maximiliano Camacho, hijo de Rebecca Jones Por qué Rebecca Jones y Alejandro Camacho se divorciaron Rebecca Jones y Alejandro Camacho anunciaron su separación en 2011. Hace unas semanas, la actriz habló con total transparencia de su divorcio y afirmó que no mantenía contacto con su ex esposo.

"Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: 'pues para eso nos divorciamos (para no verse)' No se borran (los 26 años de matrimonio), cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí", dijo en el programa Montse & Joe. Y agregó: "Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas... Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país".