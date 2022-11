Kim Kardashian y Kanye West ya hablan de importantes cifras millonarias

Kim Kardashian y Kanye West pusieron fin a siete años de amor en febrero del 2021 el tiempo ha pasado y se pusieron de acuerdo con el divorcio por el bienestar de la crianza de sus niños: North, Chicago, Saint y Psalm y que ambos continuarán compartiendo.

El casamiento (2014).

¿Qué exige Kim actualmente?

Según el portal de noticias CNN, la modelo le habría pedido una suma de 200.000 dólares al mes para cubrir los gastos de sus hijos. En ello consta tanto la manutención infantil como el hacerse cargo de la mitad de los gastos de seguridad de los niños.

La familia.

Más reglas dentro del acuerdo

Según The New York Post a lo ya mencionado previamente se le sumará a qué escuela irán los niños, asesoramiento desde el punto religioso, concurrir a terapia familiar y una muy estricta referida a que los niños no podrán desplazarse más de 100 km de la casa de Kim, ubicada en Hidden Hills, antes que terminen la escuela secundaria o habiendo cumplido los 19 años de edad.

Los requisitos...

El día en que Kim dio indicios de su divorcio definitivo

Kim Kardashian fue invitada a una sección de Vogue un año atrás para hablar sobre su proyecto de make up (KWK), el de sus fajas (Skims), el reality familiar que tiene con su mamá y hermanas, y hasta la mención sobre su vinculo con Kanye West.

En aquel momento y con suma contundencia una de las tantas frases que se le oye decir es: “Durante mucho tiempo hice lo que le hacía felices a otras personas incluso ello me llevó a divorciarme… creo que es importante ser honesta contigo misma sobre lo que realmente te hace feliz”, expresó.