Mariah Carey: la dueña de la navidad

Mariah Carey viene posteando desde hace tiempo varios vídeos y fotografías referidos a navidad, la intérprete de 'All I Want for Christmas' parece estar muy entusiasmada por la eventualidad y así lo hace notar en su cuenta oficial @mariahcarey desde el 24 de octubre dónde con sumo entusiasmo anunció su pequeña gira por Toronto y Nueva York.

"Ya casi es hora NUEVA YORK + TORONTO!! ¡Ven a celebrar la Navidad conmigo este diciembre! ¡¡muy emocionado, muy emocionado de estar de vuelta en el escenario y festejar con todos!! Boletos a la venta el 28/10 a las 10am en ticketmaster.com", reza la descripción sobre el detalle de este show único perteneciente a su álbum deluxe 'Merry Christmas' y que estará presentando en Estados Unidos y Canadá.

Su faceta desconocida

Sucede que la artista publicó un video en el que anuncia la llegada de su primer libro infantil denominado 'Las aventuras de Little Mariah" y tal como indica en la descripción es un cuento de hadas navideño.

El material se encuentra disponible en la página de Amazon bajo el nombre 'The Christmas Princess' (The adventures of Little Mariah) y aparece tanto en físico como en digital con dos precios muy diferentes, aunque ambos aparecen en el podio de lo más comprado.

En digital su precio es de 10.99 usd

físico 15.99 usd

¿Se viene un nuevo anuncio?

Mariah Carey además de publicitar su primer libro best seller publicó un sugestivo video en el que se la ve vestida de bruja arriba de una bicicleta y automáticamente aparece ella con el anterior vestido de papá Noel y un incógnito nombre que aparece en pantalla "es hora".

Veremos con qué nos saldrá la reina de Navidad...