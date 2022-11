Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su vida amorosa

Jennifer Lopez es una de las mujeres del momento porque recientemente anunció en sus redes sociales, el lanzamiento de su próximo disco "This Is Me... Now", una especie de continuidad con "This Is Me... Then", uno de sus primeros álbums. Asimismo, el 28 de noviembre salió una entrevista en la que reveló algunos detalles sobre su carrera y su relación amorosa con Ben Affleck.

Jennifer Lopez y Ben Affleck el día de su boda. Imagen de archivo.

"Hace 20 años me enamoré del amor de mi vida", comienza diciendo la diva del Bronx para referirse a Ben y así relatar una historia de amor que consta de dos partes. En la entrevista, Jennifer reveló todos los detalles a Zane Lowe y contó que conoció a su actual marido en el rodaje de 'Gigli' en el 2002, pero para ese entonces ella estaba casada con el bailarín Cris Judd. Sin embargo a los meses se separó y comenzó a vivir un romance desde otro lado.

Al principio Ben y Jennifer comenzaron una gran amistad, pero rápidamente notaron que tenían una gran química. "Nos dimos cuenta que estábamos locos el uno por el otro. Entonces estaba saliendo de una relación. Pero es como si lo supieras, es como: 'esta es la persona con la que quiero estar'. Y fue creciendo con el tiempo", añadió la cantante.

Jennifer Lopez, imagen de Vogue.

Con el paso de los días y los meses, el amor se fue consolidando cada vez más hasta que llegaron a posicionarse como una de las relaciones del momento, e incluso la prensa los apodó 'Bennifer'. Por eso estuvieron bajo el ojo del huracán y el escrutunio público. Durante esta etapa Jennifer escribió 'This Is Me... Then', su tercer álbum de estudio y fue un fiel retrato de su vida de entonces y su gran amor por el actor, de hecho le dedicó canciones como 'Dear Ben' y 'Baby I Love U!'. Sin embargo, después de todo lo que vivieron, un anillo y el anuncio del compromiso, terminaron cancelando la boda.

Según comentó la cantante fue uno de los momentos más tristes y angustiosos de su vida, pues la relación terminó esfumándose de un momento para el otro y todo el amor que sentía por Ben quedó en su corazón, guardado como en una caja de cristal. "Sinceramente sentí que iba a morir", reveló Jennifer sobre aquel momento y luego añadió que una de sus técnicas de supervivencia fue dejar de interpretar las canciones que le recordaban a su expareja.

“Aquello me lanzó a una espiral durante los siguientes 18 años en los que, simplemente, no pude hacer nada bien. Ahora, 20 años después, tiene un final feliz”, reveló muy entusiasmada y feliz. Como es de público conocimiento, este año la cantante y el actor de Batman volvieron a apostar por su relación y se casaron. Por esta razón, Lopez quiere que la gente se entere lo enamorada que está de su marido y lleva meses trabajando en 'This is Me.. Now', su noveno disco en donde trabaja una nueva perspectiva del amor.