El extraño caso de un jugador de España que se volvió fan de Luis Enrique

Luis Enrique, entrenador de la Selección de fútbol de España, se convirtió en uno de los personajes más llamativos del Mundial de Qatar 2022. Más allá del buen rendimiento de sus dirigidos en el debut mundialista ante Costa Rica, el DT sumó muchos admiradores desde su decisión de realizar transmisiones en vivo desde Twitch, desde Qatar.

En ese espacio, el seleccionador tiene la oportunidad de hablar con los simpatizantes de la La Roja, sobre todos los temas futbolísticos y extrafutbolísticos. Esto genera mucha admiración entre los seguidores, pero también hasta de los propios jugadores del plantel español, entre ellos Pedri.

Sobre el papel de 'streaming' de Luis Enrique, el centrocampista del Barcelona dijo que "soy fan de 'Luis Padrique'. Veo los streamings y me lo paso muy bien, es un tío muy espontáneo y me gusta verlo. Yo lo voy a seguir viendo. Va a decir lo que él quiere. Me hace gracia que le llamen 'Luis Padrique'. Es muy divertido verle".

Por su parte, el atacante tuvo palabras de elogio para con el seleccionador: "Es un entrenador espectacular, sabe muy bien lo que tiene que hacer y nos lo transmite de una manera que nos los creemos, por la manera en que lo dice, te lo tienes que creer sí o sí porque ves que pasa en el partido y lo sigues haciendo".

Por último, Pedri marcó la diferencia entre el estilo del Barça con Xavi y el de la selección con Luis Enrique. "Los interiores sí tenemos un matiz distinto ya que en el Barcelona nos quedamos mucho más entre líneas, donde podemos hacer más goles y asistencias, pero aquí tocamos mucho más la pelota", explicó.