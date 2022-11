Cómo fue el rating del final de 'Mira Quién Baila All Stars'

Bajo la conducción de Chiquinquirá Delgado, Mane de la Parra y Sherlyn, el pasado domingo llegó a su fin Mira Quién Baila All Stars. El reality de Univisión estuvo lleno de momentos emotivos y contó con el regreso de Gabriel Coronel, Miguel Martínez, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia. La única ausente físicamente, pero que mandó un video, fue Michelle González.

¿Y quién se consagró campeón? Después de 6 galas, en donde 8 talentos entregaron todo en la pista, María León resultó la gran ganadora. En segundo lugar quedó Ana Isabelle y Jorge Anzaldo se convirtió en el último eliminado, quedando en el tercer puesto de Mira Quién Baila All Stars 2022.

‘Fearless Hero’ de la película ‘Puss in Boots 2: The Last Wish’ fue el duelo al que se enfrentaron las dos finalistas. León se llevó un cheque por 35 mil dólares para The Resource Foundation e Isabelle obtuvo 5 mil dólares para la fundación March of Dimes Puerto Rico.

María León ganó Mira Quién Baila All Stars 2022

Para hacerle frente, Telemundo emitió en ese mismo horario Exatlón, el reality deportivo que en esta nueva entrega cuenta una renovación de reglas, circuitos y viviendas que intensifican el drama de competencia.

Exatlón

¿Y quién ganó la pelea por el rating? Univisión lideró los números con Mira Quién Baila All Stars. El reality de talentos fue visto por 437 mil televidentes; mientras que Telemundo, con Exatlón, llegó a 241 mil espectadores. Estos datos fueron obtenidos de Final Nielsen Overnight Ratings en base a una audiencia de personas entre 18 y 49 años.