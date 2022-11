Chris Hemsworth sorprende a los fans de Marvel con una curiosa declaración de la próxima película de Thor

Hace unos días atrás se dio a conocer que Chris Hemsworth anunció que haría una pausa en su carrera profesional, pues tiene una gran familia a la que quiere dedicarse completamente. Asimismo, expresó que esta decisión tenía que ver con el hecho de que tiene una importante predisposición genética a desarrollar Alzheimer. Por otro lado, habló de su próxima película como Thor y llamó la atención de los fanáticos de Marvel.

El australiano se encuentra en plena promoción de su serie 'Limitless', que se estrenó el 16 de noviembre en Disney+. Sin embargo, durante las grabaciones del programa el actor recibió uno estudios que revelaron que era entre diez y ocho veces más propenso a desarrollar la enfermedad que afecta a la memoria, por lo que decidió poner un parate a los próximos proyectos.

Una de las revelaciones que hizo Chris sorprendió a los fans del Universo Marvel, pues hizo referencia a Thor, el personaje que ha interpretado durante años. En un principio comentó que se encuentra totalmente abierto a las cosas que pasen y a ideas únicas, novedosas e inesperadas y develó que siempre le encantó la experiencia de interpretar al superhéroe, pues se trata de una gran producción.

El actor interpretando a Thor, imagen de Disney +.

Sin embargo, cuando comentaron el hecho de que algunos de los vengadores cerraron sus respectivas historias, él opinó sobre su propio personaje. Su reflexión apuntó al hecho de que probablemente la próxima película debería cerrar el libro. "Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que me hayan dicho o en algún tipo de plan. Tienes el nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé... ¿Estoy en esa etapa? ¿Quién lo sabe?", comentó el actor.

Todas las historias tienen un fin y Hemsworth está dispuesto a llegar al final de la vida de su personaje, pues le parece lo más sensato teniendo en cuenta las trayectorias de otros superhéroes. Sin embargo, esta es la opinión personal del actor, pues Marvel no ha revelado ideas al respecto.