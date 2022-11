Existen muchos datos curiosos acerca de Rihanna que, probablemente, no todos saben. Uno de ellos es que nombraron una calle en su honor, como también cuando, en sus inicios, participó en un concurso de belleza y, para su sorpresa, ganó. Te contamos cuándo y cómo vivió aquel momento.

Probablemente, tras su trayectoria como cantante, sea difícil imaginarse a Rihanna participando voluntariamente en algo tan mainstream como era en ese momento un concurso de belleza. La realidad es que no era su sueño convertirse en modelo, pero lo hizo después de que sus amigas la retaran y, por suerte, ganó.

Tenía tan solo 15 años cuando se subió al escenario a cantar “Hero” de Mariah Carey y terminó obteniendo el título de "Miss Combermere" en el concurso de belleza del instituto.

En 2004 ella misma contó cómo fue ese gran momento: “La verdad es que me reía bastante de ese tipo de concurso” a lo que luego agregó: “Pero mis amigas en el instituto me retaron a hacerlo, y mi entrenamiento militar me fue útil a la hora de aprender a mantener el equilibrio con libros encima de la cabeza al desfilar”.

Entre varias cosas que hacen a la vida de Rihanna, posiblemente muchos desconozcan que desde siempre ha sido muy exigente con respecto a la elección de sus outfits por consecuencia de sus esteticistas. Siempre ha sido muy especifica al elegirlas y, al parecer, deben ser mayores y rusas porque, según ella, es mucho menos probable que la reconozcan.

El día que Rihanna participó en un concurso de belleza y ganó.

Como si fuese poco, su talento y belleza la han llevado a asegurar sus piernas en 1 millón de dólares. Esto sucedió en el año 2007 cuando la nombraron la celebrity con piernas de diosa del año. Junto a ese título le entregaron un seguro y ella misma contó:

“Pero creo que solo soy normal. Pienso ‘¿la gente en serio asegura sus piernas por un millón de dólares?’ Si fuese mi millón de dólares, probablemente iría todo el día en bragas”. La estrella tiene varias anécdotas a lo largo de su carrera y cada una de ellas la enorgullece porque la llevaron a donde se encuentra hoy.

¿Qué es lo que más te gusta de la cantante barbadense?