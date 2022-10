Rihanna lanzó ‘Lift me up’, su nuevo sencillo para Black Panther: Wakanda Forever

Desde la confirmación de su secuela, el fandom de Marvel espera este momento. Una vez lanzado el trailer oficial de la película Black Panther: Wakanda Forever, se hicieron fuertes los rumores de una intervención de Rihanna en la banda sonora del nuevo film. Los dichos fueron confirmados y ayer dieron a conocer la canción principal de la venidera cinta de la franquicia, una pieza musical sentida y en homenaje a Chadwick Boseman, el actor que supo interpretar a la Pantera Negra fallecido de cáncer de colón en 2020.

A través de Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube o tu plataforma predilecta para escuchar música, ya está disponible Lift Me Up, la aportación musical de Rihanna a la película Black Panther: Wakanda Forever. Es ni más ni menos que el tema principal de la novedosa cinta del MCU, escrito por la célebre cantante de Barbados, en colaboración con su homóloga nigeriana Tems, el compositor ganador del Óscar Ludwig Göransson —asimismo responsable de la banda sonora— y el director Ryan Coogler.

La canción Lift Me Up se concibió a modo de tributo para Chadwick Boseman, intérprete de T’Challa en la primera película Black Panther, y quien tristemente muriera en 2020 a sus 43 años de edad, víctima del cáncer de colon. Ciertamente la melodía va en sintonía con la temática de pérdida y duelo que permea en Wakanda Forever y que ha sido tan aplaudida en las primeras reacciones de la secuela.

“Después de hablar con Ryan y escuchar su dirección para la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida”, comentó Tems en un comunicado. “Intenté imaginar lo que sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar lo mucho que les echo de menos. Rihanna ha sido una inspiración para mí, así que escucharla transmitir esta canción es un gran honor”.

Lift Me Up, el sorpresivo retorno musical de Rihanna, formará parte de Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By, el venidero álbum soundtrack de la película. Éste tendrá su lanzamiento el 4 de noviembre de 2022, cortesía de Roc Nation, Def Jam Recordings y Hollywood Records. La publicación del sencillo, este 28 de octubre, corrió a cargo de Westbury Road, el sello discográfico de la cantante nueve veces ganadora del Grammy.

Su reciente participación en Wakanda Forever significa además la vuelta al ruedo de Rihanna. Desde 2016, los fans de la personalidad treintañera padecieron la falta de nueva música que presumiera su firma. Sin embargo, ahora no pueden quejarse. La popular artista no sólo acaba de poner su talento al servicio del MCU, sino que además liderará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII en febrero de 2023.

Black Panther: Wakanda Forever llegará a salas mexicanas el 10 de noviembre de 2022. Habrá funciones nocturnas un día antes, a modo de preestreno.