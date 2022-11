Jason Momoa reveló que no quiere usar ropa nunca más y quedó totalmente expuesto en el programa de Jimmy Kimmel

Jason Momoa es uno de los actores más reconocidos del momento debido a los papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera, pues se ha puesto en la piel de un superhéroe de Marvel, Aquaman, así como también ha interpretado a Khal Drogo, uno de los personajes principales en Juego de Tronos. Por otro lado, el hombre de 43 años también es reconocido por su belleza, pues tiene una figura que muchos envidian. Recientemente fue al programa de Jimmy Kimmel y causó sensación cuando quedó en ropa interior.

El actor apareció en 'Jimmy Kimmel Live!' para promocionar su nueva película de Netflix, 'Slumberland'. Por esta razón llevó el traje de su personaje, un pijama de satén púrpura y un abrigo de terciopelo. Durante la entrevista el presentador le hizo algunas preguntas sobre este proyecto, pero también sacó a relucir un video que protagonizó el actor recientemente y se convirtió en meme.

Jason Momoa pescando. Imagen de Trome.

Resulta que hace un tiempo atrás la estrella compartió un video en su cuenta de Instagram, donde salía pescando con sus amigos en un bote y llevaba puesto un taparrabo cubriendo sus partes íntimas. Sin embargo, debido a las fuertes ráfagas de viento la prenda se levantó y el actor quedó al descubierto, por lo esta razón Jimmy le preguntó sobre aquella situación.

Momoa explicó que se encuentra haciendo una serie llamada 'Chief of War', traducida como Jefe de Guerra, una serie de Apple donde es creador, director, productor y guionista. El proyecto está inspirado en el Hawaii de los años 1780 y 1790, por lo que usa un tradicional Malo hawaiano. "Eso es lo que llevo todos los días. Me estaba preparando para el papel y me gusta meterme en el personaje, así que me estaba curtiendo el culo blanco", expresó entre risas.

Jason Momoa y Jimmy Kimmel. Imagen de Getty Images.

Por otro lado agregó: "En realidad ya ni siquiera me gusta llevar ropa. Me lo pongo todos los días. Lo llevo todo el tiempo". Por supuesto Kimmel instantáneamente le preguntó si en ese momento lo llevaba puesto, por lo que Jason Momoa sorprendió a todos afirmando y comenzó a sacarse la ropa para mostrar su vestimenta tradicional hawaiana.