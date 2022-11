El motivo por el que Britney Spears no quiere que se haga una película sobre su vida

Luego de que la actriz Millie Bobby Brown comentara que le gustaría interpretar a Britney Spears en una película biográfica, "la princesa del pop" saltó con los pelos de punta y recurrió a su cuenta oficial de Instagram para expresar su total desacuerdo con esta idea.

En un largo mensaje que compartió en una publicación de Instagram, sin mencionar a Millie Bobby Brown, Britney Spears fue muy clara sobre el tema y dijo: “Oigo sobre gente queriendo hacer películas sobre mi vida… Amigos, ¡no estoy muerta!”.

Parece ser que este post no solo respondía indirectamente el deseo de la actriz que interpreta a Enola Holmes, sino que además tenía la intención de criticar a sus padres, Lynne y Jamie.

“¡Buenas noticias, buenas noticias! Sigo respirando. Es irónico que las dos personas que me dieron la vida hayan sido las mismas que me la arrebataron… ¿Pero saben qué? Sigo viva y estoy respirando de nuevo…aunque está muy claro que ellos me preferirían muerta", expresó la cantante.

Millie Bobby Brown identifica su carrera con la de Britney

Hace un tiempo Millie Bobby Brown, quien se dio a conocer con tan solo 12 años en su papel en Stranger Things, expresó que le encantaría interpretar a alguien real y consideraba que Britney Spears era la indicada. ¿Por qué? Porque encuentra grandes similitudes con la carrera de la estrella del pop.

Según palabras de la actriz: "Su historia me apela. Creciendo bajo el ojo público, viendo sus vídeos y viendo entrevistas de cuando era más joven", y agregó: "No la conozco, pero cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta".

El comentario parece que no le ha sentado nada bien a Britney, quien ha reaccionado de la peor manera. Parece ser que entre los planes de la intérprete de "Toxic" no está que hagan una película sobre ella. En todo caso, según lo que ha expresado y dando a entender su enojo, sería ella la que debería grabar un film contando su historia.

Britney se tomó muy mal la idea de que hagan una película sobre su vida.

A pesar de sufrir una enfermedad que le afecta los nervios y algunas extremidades de su cuerpo, Britney Spears se muestra más viva y alegre que nunca. El problema legal con sus padres ha terminado y se siente una mujer renacida.

