Todos los productos navideños que promociona Mariah Carey además de su famoso álbum

Si hay alguien que cada año está decidida a disfrutarla Navidad, es Mariah Carey. Ella sí que explota al máximo las fiestas, por eso a través de su tienda oficial, como también desde su Instagram, ya promocionó cuáles serán los productos navideños, sin olvidar su famoso álbum Merry Christmas.

Como cada año, la cantante Mariah Carey goza de gran popularidad y todo se debe a su famoso tema “All I want for Christmas is you”. Sin embargo, ahora dio a conocer a través de sus redes sociales algunos de los productos navideños que ya están preparando para estas fiestas.

Para todos los gustos: los productos navideños

A través de varios videos, la cantante le regaló a sus fans todo un preámbulo con el lanzamiento de su propia línea de productos navideños que ya se encuentra a la venta en su tienda oficial MariahCareyShop.com.

La mercancía es muy variada porque entre todo el stock se pueden encontrar camisetas, pijamas, esferas navideñas, delantales, velas, y hasta batas, entre muchos más. Vale destacar que también promocionó su famoso álbum Merry Christmas que ya se ha vuelto un clásico de la temporada y de la discografía de Mariah.

Asimismo, adelantó que los precios de muchos de los productos navideños oscilan entre los $15 y $140 dólares.

Mariah Carey y sus celebraciones

El 1 de noviembre Mariah Carey publicó a través de su Instagram un videoclip donde se la ve pasar de ser una sexy bruja de Halloween a una diosa de la Navidad con un ceñido atuendo rojo. De esa manera, aprovechó también para promocionar las nuevas fechas de los dos conciertos que ofrecerá en diciembre para celebrar las fiestas de fin de año.

Mariah Carey ya lanzó su libro para niños “The Christmas princess.

En la misma línea, destacó que ya lanzó su libro para niños The Christmas princess repleto de ilustraciones de la diseñadora Michaella Angella Davis.

¿Te gustaría ir a verla cantar?