El verdadero motivo por el que Marlene Favela está soltera

Marlene Favela tiene amplia trayectoria en lo que respecta a su ejercicio laboral, pues ha participado en programas, películas e incontables telenovelas, como "El Señor de los Cielos", "Por amar sin ley" y su más reciente éxito "La Desalmada". Sin embargo, en lo que respecta al amor podría decirse que no va por la micha racha, pues hace años que no está en pareja. Recientemente, la mexicana habló con los medios de comunicación sobre este tema, por eso te contamos todos los detalles.

A tres años de su divorcio con George Seely, el empresario australiano con el que comenzó un romance en 2016, la actriz sigue soltera y se encuentra más feliz que nunca. Al parecer, tener una pareja no es algo que la vuelva loca y está más que bien, pues con todos sus proyectos, sus responsabilidades y su pequeña hija, está cómoda y contenta. Según expresó, su corazón está exclusivamente ocupado por su pequeña Bella, su hija del matrimonio con Seely.

Marlene Favela, imagen de archivo.

Marlene dio algunas declaraciones sobre su vida en una conferencia de prensa de 'El amor invencible', el nuevo drama de TelevisaUnivisión. En el lugar diversos periodistas hablaron con la actriz y le preguntaron acerca de su papel en la telenovela y además aprovecharon para hacer algunas preguntas sobre su situación sentimental. "La parte romántica la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada", expresó.

Asimismo aclaró que durante este tiempo ha sido muy feliz de dedicarse a su pequeña al 100%, pues se nota que tiene un amor de madre incondicional. Además, comentó que si en algún momento llega el amor, será bienvenido, pero si pasa lo contrario no le preocupa. Por supuesto dejó muy en claro que el requisito primordial es que la otra persona entienda que ella va de la mano de su hija, "Somos Bella y yo punto", reveló.

Por otro lado, Marlene sabe que en algún momento su hija va a crecer y se manejará por si sola. Por esto entiende que también tiene que dedicarse a su propia vida, sus proyectos y sus cosas. "Bella va a crecer y tengo que hacer mi vida también. Y en el momento que llegue un amor bienvenido y si no llega también. Somos muy felices juntas".