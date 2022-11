Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona benigna

Los test de personalidad son un verdadero fenómeno en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en pocos segundos aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que demuestra de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Calavera: te caracterizas por ser alguien benigno. Por naturaleza, eres muy sociable y te adaptas con facilidad a los cambios. No presentas resistencia a lo nuevo y buscas siempre encontrar tu lugar en cualquier parte. Sabes muy bien que tus acciones repercuten en los demás y por ello tratas a los otros igual que te gusta que lo hagan contigo. Te destacas por tu amabilidad y gran tolerancia.

Los test de personalidad son un verdadero fenómeno en las redes sociales / istockphoto

Fuego: eres una persona a la que no le gusta estar en pareja. No crees en la monogamia y no sabes ocultar lo que sientes. Eres demasiado transparente con todo lo que te ocurre. Eres el mejor dando consejos. Para ti, es mil veces mejor decir una verdad que duela antes que una mentira piadosa que ilusione. Siempre vas al frente sin importar las consecuencias y te escapas de la gente falsa e hipócrita.