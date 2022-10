Ángela Aguilar tiene nuevo novio: ¿quién es el misterioso colombiano que la conquistó?

na vez más Ángela Aguilar, tiene los reflectores siguiendo su vida personal, ya que fueron expuestas algunas fotografías que podrían confirmar el inicio de un nuevo noviazgo.

Supuestamente el nuevo novio de Ángela Aguilar sería ni más ni menos que el cantante Manuel Medrano, un joven oriundo de Colombia que tiene 17 años más que ella.

La teoría del noviazgo comenzó a incendiar las redes sociales después de que Medrano publicara una fotografía a través de su cuenta de Instagram, ya que dicha imagen apareció de manera simultánea en la cuenta de Ángela Aguilar, pero con un encuadre distinto. Sin embargo, la cantante de regional mexicano la retiró de su cuenta de inmediato.

En la fotografía en cuestión se veía la pierna del artista y una mano extraña sobre la rodilla, la cual se asegura pertenece a la menor de la dinastía Aguilar. Estas conjeturas llegaron a oídos de fans, tras la información revelada por parte del comunicador Javier Ceriani durante la emisión del programa “Chisme No Like”.

Asimismo como descripción de la imagen fotográfica el colombiano escribió: “Esto pasó ésta semana...” acompañando el mensaje con un emoji de una rosa roja.

Causaron tal revuelo ambos cantantes que Manuel Medrano terminó eliminando también la fotografía, pero ya era demasiado tarde, pues existe una captura de pantalla donde se alcanza a observar un like de la misma Ángela Aguilar.

Y para completar los rumores, el intérprete de la canción “Afuera del Planeta” escribió en su perfil de Twitter el siguiente mensaje: “Tu eres la dueña de mi corazón”, por lo que los fans de ambos ataron más cabos, ya que tanto Manuel Medrano como Ángela Aguilar se encontraban en Nueva York precisamente en esos días.

Cabe mencionar que a principios del mes de septiembre, Ángela Aguilar había dejado bien claro que no quería saber nada de su ex novio, Gussy Lau, o al menos eso sucedió frente a la prensa durante una entrevista a la hija de Pepe Aguilar en la que una reportera le hizo saber que su ex pareja aún la amaba.

Ya que recientemente el compositor sonorense, como parte de una sesión de preguntas en un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México, expresó que seguía enamorado de la más pequeña integrante de la llamada “dinastía Aguilar”.

De igual manera, el joven cantautor destacó que la relación tuvo que llegar a su fin luego de que una persona allegada a la pareja filtrara imágenes donde se les vio demasiado cercanos y cariñosos, lo que terminó revelando que sostenían un romance, el cual fue severamente criticado por la diferencia de edades: pues él era 15 años mayor que Ángela.

Por su parte, el músico de 34 años de edad expresó lo siguiente: “Más vale tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza, sabemos que hicimos las cosas bien. Eso fue ajeno para mí. El que se diga que yo lo haya filtrado, jamás lo haría. Y nada, nada más queda el aprendizaje. Después de la ruptura mejor el distanciamiento, para estar en plena madurez, ya no tiene caso seguir”.