Tras la fuerte caída: Alejandra Guzmán revela una importante radiografía y su estado de salud actual

El pasado 27 de septiembre, Alejandra Guzmán tuvo una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto para Hispanic Heritage Foundation en Washington D.C., cuyo video retratando el momento se hizo viral, poniendo en alerta a sus millones de fanáticos a nivel mundial. Es que, por lo que se puede apreciar en las imágenes, la Reina de corazones estaba cantando cuando se cayó hacia su derecha, por lo que llegó la ayuda profesional de inmediato.

Para calmar la preocupación de sus fans, Alejandra Guzmán realizó un comunicado a través de su cuenta de Instagram en la que reveló que su estado de salud está cada día mejor. En un primer momento la cantante mexicana agradeció las bendiciones y buenos deseos de sus seguidores, además de pedir la calma a los internautas.

“La verdad es que tengo mucha suerte porque sólo se me dislocó la cadera. En Estados Unidos me hicieron el favor de ponérmela donde tenía que estar. Nunca me imaginé que echándole tantas ganas y estando tan emocionado me fuera a pasar. Es normal con dos prótesis, no nada más es una. Gracias, no se preocupen, todo está bien”, expresó Guzmán.

Asimismo, en uno de los comunicados aseguró que el próximo año planea terminar el show que quedó inconcluso tras el inesperado accidente. Ahora, Guzmán reapareció para mostrar cómo va la mejoría de su cadera, mediante la publicación de una radiografía. En la imagen se aprecian sus huesos y las dos prótesis que tiene en cada lado. Recordemos que, en esta ocasión, la cantante se dislocó el lado derecho de su cadera, es decir, cuando cayó desacomodó la prótesis que une su fémur con el ilion.

La radiografía que muestra cómo quedó la cadera de Alejandra Guzmán tras la caída. FOTO: INSTAGRAM @laguzmanmx

“Todo en su lugar”, escribió la intérprete de “Día de suerte” en el post. De inmediato llegaron los mensajes de sus fans deseándole lo mejor: “Qué bueno mi Reina @laguzmanmx eres una guerrera y lo has demostrado más de 1 vez #HastaElFinal contigo”. “Ánimo, tocaya! Abrazo enorme y pura buena vibra”. “Que gusto me da saber que estés bien”. “Bendiciones Ale … estás en mis oraciones siempre”. “Recuperación perfecta para ti bella”.

Esta no es la primera vez que Guzmán tiene complicaciones en la cadera. Todo comenzó en 2009, cuando la cantante se sometió a una cirugía estética para aumentar sus glúteos. Tres años más tarde empezó a ver las secuelas de los polímeros que le inyectaron, lo cual provocó que se sometiera a casi 40 cirugías para retirar toda la sustancia dañina. Además, le colocaron dos prótesis en su cadera debido a que sus fémur estaban desgastados.

A pesar de todo, la mujer de 54 años planea regresar a los escenarios a mediados de noviembre para dar tres shows en la ciudad de Las Vegas. ¡Nada la detiene!