Los polémicos secretos de la intimidad de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Hace algunos días Ashton Kutcher y Mila Kunis, los actores que tienen uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, captaron la atención de muchos. La razón es que la actriz tuvo una entrevista con la revista E! News, en la cual reveló un detalle de su vida privada que a todos les pareció gracioso.

Ashton Kutcher y Mila Kunis. Imagen extraída de REUTERS: Mike Blake.

Kutcher y Kunis se conocieron grabando "That '70s Show", años después se enamoraron, se casaron y formaron una hermosa familia. Recientemente, Mila comentó algunos detalles sobre el día a día de su vida cotidiana y por esto miles de fanáticos al rededor del mundo estallaron de la risa. Resulta que junto con su esposo tienen el acuerdo de dejar todas las puertas de la casa abiertas, porque tienen dos hijos pequeños, Wyatt Isabelle de 8 años y Dimitri de 5. Esta medida también incluye los baños, así que cuando las estrellas van al sanitario sucede lo mismo.

"Nunca pensé que sería la persona que podría ir al baño con la puerta abierta", expresó la actriz. Asimismo, reveló que tomó esta decisión porque en muchas ocasiones sus hijos intentaron golpear para entrar con ella. Por esto agregó: "Yo estaba como, 'olvidate y abrila'". Como todos saben la maternidad y la paternidad no son tareas sencillas, así que muchas veces los adultos prueban distintas actividades y cosas para hacer felices a sus hijos, así esto incluya ir al baño acompañado.

Ashton Kutcher y Mila Kunis. Imagen extraída de Hola.

Otras polémicas en torno a los pequeños

El año pasado los actores hablaron en el podcast Armchair Expert y expresaron algunas cuestiones sobre la higiene de sus hijos. Por esta razón, causaron mucho revuelo cuando comentaron la frecuencia con la cual bañan a los pequeños. Resulta que Ashton y Mila revelaron que no estaban de acuerdo con usar jabón todos los días.

Todo comenzó cuando los presentadores del podcast cambiaron el tema y empezaron a hablar sobre la frecuencia con la que se bañan, así que los actores dieron su punto de vista. Por esto, Monica Padman les expresó intrigada: "No puedo creer que esté en minoría en esto de lavarme todo el cuerpo en la ducha. ¿Quién les enseñó a no lavarse?".

Ashton Kutcher y Mila Kunis. Imagen de archivo.

Mila por su lugar le respondió que cuando era pequeña no tenía agua caliente, así que no estaba acostumbrada a bañarse diariamente. Asimismo, agregó: "Cuando recién tuve hijos tampoco los bañaba todos los días. Nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos. Así es la cuestión, si puedes ver la mugre que tienen, recién ahí tienes que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido".