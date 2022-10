El nuevo problema de Kim Kardashian con la justicia y la millonaria multa que debe pagar

No hay momento en el que Kim Kardashian no esté en boca de todos, ya sea por su lujoso estilo de vida, su familia, sus marcas y hasta los escándalos en los que se ve envuelta. Además, es una de las mayores influencers en el mundo de las redes sociales, puesto que, tan solo en Instagram, cuenta con más de 331 millones de seguidores. ¡Una locura! Es que nadie se quiere perder de todo lo que hace la icónica socialité estadounidense.

Ahora, la ex pareja de Kanye West ha dado de qué hablar pero por un hecho poco positivo para su carrera. Pues, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) multó a Kim por 1,26 millones de dólares. La razón es haber promocionado un criptoactivo en su cuenta de Instagram sin haber aclarado que se trataba de publicidad pagada.

Bien sabemos que Kim es una de las celebridades mejor pagadas de la industria del entretenimiento, por lo que esa suma de dinero no es tan significativa para ella. Aún así, Kardashian quiso llegar a un acuerdo con la entidad bancaria, con el fin de evitar más problemas y que su imagen positiva recaiga. De esta forma, la empresaria aceptó cooperar con la SEC para la investigación, y confirmó que no promocionará ningún otro criptoactivo durante los próximos tres años.

De acuerdo a la información brindada por el regulador financiero de Estados Unidos, Kardashian promocionó en Instagram el token EMAX, ofrecido por EthereumMax, incluyendo un link a su página web para comprarlo. Por la publicación, Kim recibió un pago de 250.000 dólares, aunque no determinó cuánto había recibido por el anuncio.

“¿Les gusta la criptomonedas? ¡Esto no es un consejo financiero, sino compartir lo que mis amigos me acaban de decir sobre el Ethereum Max Token!”, escribió Kim Kardashian en su publicación. Tras la multa, la hija de Kris Jenner agregó el hashtag #AD, para indicar que la publicación fue pagada. Aunque ella no había dicho que sí le habían pagado por ello.

KIM KARDASHIAN ES TODA UNA INFLUENCER EN REDES SOCIALES. INSTAGRAM: @KIMKARDASHIAN

“Este caso es un recordatorio de que cuando las celebridades o influencers apoyan oportunidades de inversión, incluyendo valores de criptoactivos, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos”, destacó el presidente de la SEC, Gary Gensler. Recordemos que cualquier persona que promocione criptoactivos debe informar de quién y cuánto le ha pagado por hacerlo.

Finalmente, un abogado de Kim realizó un comunicado informando lo siguiente: “La Sra. Kardashian se complace de haber resuelto este asunto con la SEC. Cooperó plenamente con la SEC desde el principio y sigue dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a la SEC en este asunto. Ella quería dejar atrás este asunto para evitar una disputa prolongada”.