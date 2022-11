Delicioso Pollo almendrado al estilo mexicano en muy pocos pasos

¿Cuántas recetas llevan pollo como ingrediente principal? Miles. Pero ¿cuántas presentan una crocancia tal como esta de pollo almendrado al estilo mexicano? No encontrarás otra mejor. El pollo con almendras también tiene su versión china pero, en este caso, la versión mexicana fríe las piezas de pollo y les añade una salsa que convierte todo en suavidad, contrarrestándola luego con las almendras tostadas. Vamos al paso a paso.

Pollo almendrado. Fuente: Gastrolab

Ingredientes

8 piezas de Pollo

½ pieza de Cebolla

1 diente de Ajo

6 piezas de Tomate rojo

1½ tazas de Almendra fileteada

1 pizca de Comino

5 hojas de Laurel

1 pizca de Sal

1 cucharada sopera de Consomé de pollo en polvo

Rinde para 4 comensales.

Procedimiento

El primer paso para preparar un riquísimo pollo almendrado mexicano es poner a cocer los tomates rojos en una cacerola con agua hirviendo. Deja que se cuezan durante 5 minutos a fuego alto. Mientras tanto, pon a freír las piezas de pollo en una sartén con aceite caliente. Ten en cuenta que deben freírse muy bien y quedar doradas. Es importante que el fuego no esté muy alto, ya que correría riesgo de no cocinarse por dentro el pollo y eso configura un gran riesgo. Pollo almendrado. Fuente: My Latina Table

Una vez listas las piezas de pollo, retíralas del fuego y reserva un momento para seguir con la receta. Ahora, toma las almendras, dóralas en la misma sartén y con el mismo aceite con el que acabas de hacer el pollo frito. Cuando ya las hayas dorado y los tomates del primer paso estén listos, coloca ambos en la licuadora, junto con el ajo, el comino, una pizca de sal y el consomé de pollo en polvo. Entonces, en ese momento, comienza a licuar hasta obtener una salsa homogénea.

Cuando hayas conseguido la textura de la salsa y el sabor de tu preferencia, vuelve a colocar el pollo en la sartén y añádele la salsa de almendras que acabas de preparar. En ese mismo momento, incorpora sobre la carne las hojitas de laurel y la cebolla fileteada, tapa la sartén y deja que se cocine todo junto por 10 minutos aproximadamente, a fuego bajo.

En el momento en el que haya pasado el tiempo de cocción, el plato estará listo. Solo resta servir el pollo frito en salsa de almendras al estilo mexicano y acompañado de arroz blanco, papas horneadas o una ensalada de elote, lo que prefieras. Su sabor realmente te cautivará. Pollo almendrado con arroz blanco. Fuente: Cocina Delirante

¡Queremos saber cómo te salió esta deliciosa receta! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.