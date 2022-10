Alicia Villarreal se arrepiente de cómo se comportó con Selena Quintanilla

Alicia Villarreal conoció a Selena Quintanilla mucho antes de que saltara al estrellato. Sin embargo, tuvo una actitud con la reina del Tex-Mex de la cual hoy se arrepiente. Las artistas musicales grababan en el mismo estudio y de vez en cuando se veían en el espacio donde comían.

Pero, ¿qué hizo Villarreal? Ella misma se lo contó en una entrevista a Yordi Rosado. "Nosotros trabajábamos en el lobby, podíamos comer en el restaurante. Nos daban flautas, enchiladas, teníamos un buen menú para nosotros y vi a Selena en varias ocasiones comiendo pizza ella solita, pero a mí no me llamaba tanto la atención porque todavía no era famosa y simplemente nunca me ha gustado tomarme fotos con otros artistas", reveló.

Y agregó: "Cuando ya era famosa era decir '¡Ay, yo la veía comiendo ahí solita!’ y la verdad es que sí era impresionante porque era de esas personas que te inspira, porque las viste trabajando y luchando desde el principio".

Alicia Villarreal

Lo cierto es que la intérprete de 'Te quedó grande la yegua' hoy se arrepiente de no haber interactuado junto a su colega que falleció a muy temprana edad. Selena tenía apenas 23 años cuando Yolanda Saldívar le disparó por la espalda y le arrebató su vida.

Selena Quintanilla

La muerte de la reina del Tex-Mex fue el 31 de marzo de 1995 y la mujer que la asesinó hoy se encuentra presa en la cárcel femenina Unidad Mountain View en Gatesville. Está condenada a cadena perpetua y podría ser candidata a una libertad condicional el 30 de noviembre de 2025.